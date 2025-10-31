„Elment, de soha nem feledjük” – 42 évesen elhunyt Bristol City csillaga, zokognak a rajongók

Gyászol a futballvilág, elhunyt Marvin Brown, a Bristol City korábbi csatára, akit sokan a klub történetének egyik legnagyobb ígéretének tartottak. A mindössze 42 éves sportoló hétfő hajnalban hunyt el, miután hónapokon át küzdött egy ritka, epeutakat érintő daganattal.

Brown 1999-ben írta be magát a klub történetébe, amikor mindössze 16 évesen és 71 naposan lépett pályára a Bristol City színeiben – ezzel ő lett a csapat legfiatalabb játékosa.

A klub az X-en (korábbi Twitteren) így búcsúzott tőle: „Mély fájdalommal értesültünk Marvin haláláról. Büszkék vagyunk, hogy a Bristol City család tagja volt, és mindig emlékezni fogunk arra, amit a klubért tett.”

A gyászoló családtagok megrendítő sorokkal búcsúztak. Marvin bátyja, Aaron, így írt: „Ma elbúcsúztam az öcsémtől és legjobb barátomtól. Tudom, hogy most már nem szenvedsz, de a szívem darabokra tört. Örökké szeretni foglak.”

Így romlott meg a Bristol City sztárjának egészsége

Brown karrierje során megfordult több klubnál is, többek között a Forest Green Rovers, Yeovil Town és Truro City csapataiban. Pályafutása után edzőként dolgozott, és UEFA A licence-t is szerzett. Saját futballakadémiát alapított, ahol fiatal tehetségeknek segített megvalósítani álmaikat.

Our thoughts are with Marvin Brown and his family as they navigate this truly awful time… Bristol City’s youngest ever appearance maker aged 16 years and 71 days, who later went on to coach in the Academy… Read about his story here - https://t.co/46x7iTsXQy pic.twitter.com/r8hHJR1ueu — BCFC Former Players (@BCFC_FPA) October 16, 2025

A sportoló egészsége az utóbbi években folyamatosan romlott – korábban fekélyes vastagbélgyulladással és májbetegséggel is küzdött. 2022-ben vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, amit sikeresen megműtöttek, ám nem sokkal később újabb, ritka rákos megbetegedést fedeztek fel nála.

Miután nem tudott életbiztosítást kötni, a szurkolók GoFundMe-gyűjtést indítottak, hogy segítsenek feleségének, Alexisnek, és két kislányuknak – eddig több mint 65 000 font gyűlt össze.

A focista emléke örökre élni fog azok szívében, akik ismerték: a pályán igazi harcos, az életben pedig egy csendes hős volt, aki mindig másokat helyezett maga elé.

„Elment, de soha nem feledjük” – írta egyik rajongó a Bristol City bejegyzése alá.

