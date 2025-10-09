Kattant a bilincs: bombariadó miatt evakuálták a város lakóit

Egy tengerparti város négy utcáját ürítették ki bombariadó miatt, miután egy lakóingatlanban robbanószerkezetekre utaló tárgyakról érkezett bejelentés. Egy bombahatástalanító egységet vezényeltek a helyszínre az Egyesült Királyságbeli Margatébe, később pedig egy személyt őrizetbe vettek.

A rendőrség egy embert vett őrizetbe a bombariadót követően. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com

Bombariadó miatt evakuálták a lakosokat, majd egy személyt őrizetbe vettek

Október 8-án, szerda este a Kent-i rendőrség négy utcát evakuált, miután délután négy órakor bejelentést kaptak egy Rosedale Road-i ingatlanból, ahol gyanús tárgyakat fedeztek fel egy lakásban.

Biztonsági kordont állítottak fel, és a Védelmi Minisztérium robbanóanyag-elhárító egységét hívták a helyszínre, hogy megvizsgálják a talált anyagokat. A Rosedale Road mellett a Glencoe Road, a Wharfedale Road és a Malham Drive ingatlanjait is kiürítették.

A Kent-i rendőrség megerősítette, hogy egy személyt őrizetbe vettek, és továbbra is rendőrségi őrizetben van.

Olyan fél négy körül történt. Épp hazaértem a munkából, amikor rendőrök álltak az ajtómnál, és azt mondták, evakuálniuk kell, mert gyanús tárgyakat találtak egy ingatlanban. Azt hiszem, mindenki megdöbbent, mert rengeteg rendőr és bombák hatástalanításával foglalkozó egység volt odakint

- nyilatkozta a történtekről az egyik helyi lakos, Liam John.

A Thanet Kerületi Tanács önkormányzati képviselője, Jack Packman nyilatkozatában elmondta, hogy az egyik ingatlanban olyan tárgyakat azonosítottak, amelyek szakértői vizsgálatot igényelnek, és elővigyázatosságból néhány közeli otthont ideiglenesen kiürítettek - írta a Daily Star.