Megvolt rá az oka: Ezért játszott teljes extázisban a Fradi egyik legjobbja

A győztes csapat egyik legjobbja a Genk-FTC Európa-liga mérkőzésen Toon Raemaekers volt. Mint arról a Bors is beszámolt, a magyar rekordbajnok Varga Barnabás fejesgóljával 1-0-ra nyert, megszerezve ezzel első győzelmét a kupasorozat alapszakaszában. Azonban nem csak a magyar válogatott csatár számára volt különleges a csütörtök esti találkozó, a belga védő ugyanis először lépett pályára hazájában Fradi-focistaként.
Jó érzés újra Belgiumban lenni, már vártam ezt a mérkőzést
– nyilatkozta még a találkozó előtt Toon Raemaekers. A stadion nézőterén pedig ott volt az egész családja, és amikor a kezdősípszó előtt bevonultak a játékosok, és elhangzott az Európa-liga himnusza, a belga védő széles mosollyal az arcán integetett fel a lelátóra a szeretteinek – akiknek szerencsére nem kellett messzire utazniuk.
Raemaekers pedig extázisban játszott a mérkőzésen. Vélhetően a családja jelenléte miatt is. Volt olyan magabiztos szerelése a találkozón, amely teljesen azt a benyomást sugallta, mintha valakinek, vagy valakiknek bizonyítani szeretne. A földön megvívott párharcai többségét megnyerte, és hét alkalommal tudott tisztázni. Sőt, kétszer még a Genk kapuja előtt is veszélyeztetett.
Toon Raemaekers egész pályafutását Belgiumban töltötte, mielőtt a Ferencvároshoz igazolt. Megfordult a Westerlo és az OH Leuven utánpótlás-csapataiban, majd utóbbi klubnál a felnőttek között is megkapta a lehetőséget. Onnan igazolt a KV Mechelen csapatához, ahonnan idén nyáron 1 millió euróért (388 millió Ft) megvásárolta a Fradi.
