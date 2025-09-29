Rendkívüli változást jelentett be a BKK, ez sokakat érint

A 2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik csütörtökön és pénteken 21 órától, valamint szombaton és vasárnap egész nap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ hétfőn az MTI-vel.
A közlemény alapján a 2-es metró vonalán az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között síncsiszolást végeznek csütörtökön és pénteken 21 órától üzemzárásig, valamint szombaton és vasárnap.
A 2-es metró rövidített útvonalon közlekedik, a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár - közölték.
