Vezetés közben halt meg egy férfi, semmi előjele nem volt a sárvári tragédiának

Tragikus eset miatt riasztották a mentőket Sárvárra: egy középkorú férfi a kocsijával egy előtte haladó furgonba csapódott. Mint nem sokkal később kiderült: a sofőr nem a karambol következtében vesztette életét, hanem még előtte, vezetés közben – az autó már irányítatlanul hajtott bele az előtte lévő járműbe. Hiába sietett a helyszínre a segítség, és érkezett meg pillanatok alatt, már semmit sem lehetett tenni – számolt be az esetről a Tények.

Hétfő délután történt a tragikus baleset Sárváron Fotó: TV2

A helyszínre egyébként először egy rendőr érkezett, ő kezdte meg a férfi újraélesztését, tőle vették át ezt a mentők. Még egy mentőhelikopter is leszállt a Fekete-híd utcánál, de sajnos mindhiába, a sofőrt nem lehetett visszahozni. "Az újraélesztést azonnal megkezdte egy rendőr kollégánk a helyszínen, majd a riasztott földi és légi mentőegységek még több mint 20 percen át emelt szinten folytatták. Sajnos eredménytelenül, a férfi a helyszínen életét vesztette" - tudatta Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Kamionos vesztette életét vezetés közben

Hasonló tragédia történt pár hónappal ezelőtt az M86-os úton Szeleste közelében: júniusban egy lengyel kamion sofőrje lett rosszul a volán mögött. Ő még időben érezte, hogy baj van, így lehúzódott az út szélére, segítséget azonban sajnos már nem tudott kérni. Kollégáinak lett gyanús végül, hogy nem hallottak a férfi felől, így riasztották a hatóságokat. Amikor felfedezték a teherautó tartózkodási helyét, a kiérkező mentősök már holtan találták a 70 éves férfit a vezetőfülkében. Nem tudni, hogy volt-e valamilyen egészségügyi előzménye a tragédiának, az azonban bizonyos, hogy a sofőr sok ember életét megmentette azzal, hogy lehúzódott.