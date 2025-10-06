Máris elesett az egyik legforgalmasabb autópálya Budapest felé - több mint 10 kilométeres a torlódás és itt még nincs vége

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Bag térségében, a kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 10-11 km-es a torlódás alakult ki. Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es km-nél a külső és a leálló sávot lezárták. 3-4 km-es az araszoló kocsisor - írja az Útinform.

A portál szerint továbbá baleset történt az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Halásztelek térségében. A 17-es km-nél sávzárásra és 6 km-es torlódásra készüljenek az arra közlekedők.

A 47-es főúton, Zsáka település közelében egy személyautó árokba hajtott. Az 51-es km-nél a fél útpályát lezárták.

Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható - írják.

Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es km-nél lévő Letkés-Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.