Máris elesett az egyik legforgalmasabb autópálya Budapest felé - több mint 10 kilométeres a torlódás és itt még nincs vége

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Bag térségében, a kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 10-11 km-es a torlódás alakult ki. Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es km-nél a külső és a leálló sávot lezárták. 3-4 km-es az araszoló kocsisor - írja az Útinform.
A portál szerint továbbá baleset történt az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Halásztelek térségében. A 17-es km-nél sávzárásra és 6 km-es torlódásra készüljenek az arra közlekedők.
A 47-es főúton, Zsáka település közelében egy személyautó árokba hajtott. Az 51-es km-nél a fél útpályát lezárták.
Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható - írják.
Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es km-nél lévő Letkés-Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.