Lángra kapott egy autó Hódmezővásárhely mellett - gyermekkel együtt menekült a család

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 11:10
Egy hajszálon múlott a család élete, miután észrevették a füstöt

Csütörtök este kigyulladt egy autó Hódmezővásárhely közelében, egy körforgalomban. A benne ülő család élete csupán pillanatokon múlott, miután megpillantották a füstöt.

A tűzeset miatt az autó teljesen kiégett.
Fotó: unsplash

Teljesen kiégett az autó

A jármű motorterében keletkezett a tűz, amely rövid időn belül átterjedt az utastérre is. A sofőr először erős benzinszagot érzett, majd meglátta a füstöt, és pillanatokon belül lángok csaptak fel. Az autóban két felnőtt és egy gyermek utazott, de mindenki időben ki tudott menekülni.

A jármű teljesen kiégett, személyi sérülés azonban nem történt - közölte a Tények.

 

