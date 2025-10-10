Lángra kapott egy autó Hódmezővásárhely mellett - gyermekkel együtt menekült a család

Csütörtök este kigyulladt egy autó Hódmezővásárhely közelében, egy körforgalomban. A benne ülő család élete csupán pillanatokon múlott, miután megpillantották a füstöt.
A jármű motorterében keletkezett a tűz, amely rövid időn belül átterjedt az utastérre is. A sofőr először erős benzinszagot érzett, majd meglátta a füstöt, és pillanatokon belül lángok csaptak fel. Az autóban két felnőtt és egy gyermek utazott, de mindenki időben ki tudott menekülni.
A jármű teljesen kiégett, személyi sérülés azonban nem történt - közölte a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.