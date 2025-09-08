Rendkívüli: Nagyszabású vulkánriasztás van készülőben!

Tenerife szeptember végén minden eddiginél nagyobb vulkánriasztási gyakorlatot hajt végre. A sziget lakosai és az ott tartózkodó turisták szeptember 26-án reggel 9 órakor telefonos riasztást kapnak, amely egy szimulált kitörést jelez. A gyakorlathoz a kormány, a Katonai Vészhelyzeti Egység és több tudományos szervezet összesen mintegy ezer szakembert mozgósít.

Nagyszabású vulkánriasztást adtak ki Tenerifén / Fotó: Anadolu via AFP

Vulkán veszélyre figyelmeztetnek

A próbariasztás központja a sziget északi részén fekvő Garachico település lesz. Ez lesz Spanyolország történetében az első olyan önkormányzat, ahol hivatalosan vulkánveszély-helyzeti gyakorlatot tartanak. Az eseményt a tenerifei kormány szervezi az EU MODEX projekt keretében, európai szakértők felügyeletével. A program szeptember 22. és 28. között zajlik, a fő nap pedig 26-a, amikor a lakossági riasztást is kipróbálják.

Rosa Dávila, a tenerifei kormány elnöke hangsúlyozta, hogy a szimuláció során egyes területeket evakuálnak, és többféle vészhelyzetet is modelleznek. Ugyanakkor kiemelte, hogy a lakosságnak és a turistáknak nincs okuk pánikra, hiszen a szigetet jelenleg nem fenyegeti közvetlen vulkánkitörés. Mint mondta:

Nem szabad elfelejtenünk, hogy vulkanikusan aktív szigeteken élünk, még ha jelenleg nincs is rövid vagy középtávú veszély. A rendszer most alvó állapotban van, de egyszer majd biztosan felébred

Az elmúlt hetekben valóban észleltek földrengéssorozatokat a Teide környékén, de a kutatók szerint ezek nem a magma mozgására utalnak. Luca D’Auria, az Involcan vulkanológiai intézet vezetője szerint a jelenség a sziget hidrotermális rendszerével kapcsolatos, és belefér az aktív vulkáni szigetek normális működésébe. - írja az Express.

A gyakorlat célja, hogy a lakosság és a hatóságok jobban felkészüljenek egy esetleges jövőbeni kitörésre – hiszen Tenerife természeti szépségei mellett vulkáni kockázatokkal is együtt él.