Bajba jutott budapesti vitorlázókat mentettek a rendőrök!

vitorla
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 15:17
mentésműszaki hiba
A segítség pillanatok alatt megérkezett.
Négy budapesti vitorlázó a tó nyugalmát élvezte szeptember 2-án, amikor hirtelen műszaki hiba miatt teljesen mozgásképtelenné vált a hajójuk a Hosszú-tisztás térségében, így a társaság kénytelen volt horgonyt vetni és kétségbeesetten segítséget kérni. 

A négy vitorlázó teljesen kétségbe volt esve, miután rájöttek műszaki hiba miatt teljesen mozgásképtelenné vált a hajójuk / Fotó: Bodnár Boglárka /  MTI

A vitorlázók nagyon megijedtek

A bajbajutottak segélyhívása nem maradt válasz nélkül, mivel a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízirendészeti egysége azonnal a helyszínre sietett. A profi felkutatás után a rendőrök biztonságban vontatták a bajba jutott vitorlást a legközelebbi kikötőbe. A gyors és hatékony mentésnek köszönhetően senki sem sérült meg, a kaland végül happy enddel zárult és a négy vitorlázó épségben és biztonságban ért partot. 

A Fehér vármegyei Rendőrség büszkén osztotta meg az esetet Facebook oldalán!

 

 

 

