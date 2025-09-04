Bajba jutott budapesti vitorlázókat mentettek a rendőrök!

Négy budapesti vitorlázó a tó nyugalmát élvezte szeptember 2-án, amikor hirtelen műszaki hiba miatt teljesen mozgásképtelenné vált a hajójuk a Hosszú-tisztás térségében, így a társaság kénytelen volt horgonyt vetni és kétségbeesetten segítséget kérni.
A bajbajutottak segélyhívása nem maradt válasz nélkül, mivel a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízirendészeti egysége azonnal a helyszínre sietett. A profi felkutatás után a rendőrök biztonságban vontatták a bajba jutott vitorlást a legközelebbi kikötőbe. A gyors és hatékony mentésnek köszönhetően senki sem sérült meg, a kaland végül happy enddel zárult és a négy vitorlázó épségben és biztonságban ért partot.
A Fehér vármegyei Rendőrség büszkén osztotta meg az esetet Facebook oldalán!
