Szakértő leplezte le az új Covid-variánst: ez a tünet utal a koronavírus új verziójára, a hangokra figyelj!

A 2020-ban kitört koronavírus-világjárvány egy életre megváltoztatta a vírusokhoz, a kórokozókhoz, és úgy általában a járványokhoz való hozzáállásunkat: míg ugyanis az ezek jelentette globális veszély addig távolinak, hovatovább elképzelhetetlennek tűnt, úgy röpke hónapok alatt éveket meghatározó valósággá vált. Ráadásul most új Covid-variánsok jelennek meg. Ahogy Szlávik János fogalmazott egy interjúban: "A pandémia nem múlt el, csak arcot váltott. Folyamatosan alakulnak újabb és újabb variánsok. ezek közül néhányan megfigyelésre, néhányan aggodalomra adnak okot." Nos, a briteknél az aggodalmat jelenleg az XFG törzs, más néven Stratus nevű változat jelenléte jelenti.

Hang jelzi az új Covid-variáns, a Stratus jelenlétét Fotó: Unsplash

Hallgass a füledre: ez az új Covid-variáns, a Stratus jellegzetes tünete!

A The Sun egészség rovata azt írja a Stratus kapcsán: rendkívül fertőző, így akik elkapták, mindenképp maradjanak otthon. A Stratus egyik verziója, az XFG.3 felelős egyébként a brit koronavírus-esetek 40 százalékáért, de a világ számos táján megjelent már. 2025 elején Délkelet-Ázsiában tűnt fel először, de azóta 38 ország szakemberei találkoztak vele.

Noha a Stratus variáns nem tűnik veszélyesebbnek vagy halálosabbnak, mint a korábbi verziók, egy szakértő arról beszélt: a proteintüskéiben olyan mutáció alakult ki, mely segít neki elkerülni a korábbi fertőzés vagy oltás során kialakult antitesteket. "A Stratus variáns egyik legszembetűnőbb tünete a rekedtség, a karcos hang" – magyarázta Dr. Kaywaan Khan, hozzátéve: ez a változat eleve könnyebben fertőz, ráadásul az ősz alapból kedvez a fertőzések terjedésének.