Döbbenetes hírek az autósoknak! Nagy megkönnyebbülés jön szerdától

Igazán remek hír érkezik az autósok pénztárcájának: szerdától olcsóbb lesz az üzemanyag a magyar benzinkutakon.

Fotó: Takács József / Észak Magyarország

Az utóbbi időszakban vagy stagnált, vagy éppen növekedett a hazai üzemanyagár, így igazán örülhetnek a gépjárművel rendelkezők, hogy a benzin és a dízel ára is csökkenni fog.

A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe

- írta meg a holtankoljak.hu.

Kedden még az alábbi átlagárak érvényesen a benzinkutakon:

· 95-ös benzin: 588 Ft/liter

· Gázolaj: 590 Ft/liter