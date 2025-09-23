Döbbenetes hírek az autósoknak! Nagy megkönnyebbülés jön szerdától

Igazán remek hír érkezik az autósok pénztárcájának: szerdától olcsóbb lesz az üzemanyag a magyar benzinkutakon.
Az utóbbi időszakban vagy stagnált, vagy éppen növekedett a hazai üzemanyagár, így igazán örülhetnek a gépjárművel rendelkezők, hogy a benzin és a dízel ára is csökkenni fog.
A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe
- írta meg a holtankoljak.hu.
Kedden még az alábbi átlagárak érvényesen a benzinkutakon:
· 95-ös benzin: 588 Ft/liter
· Gázolaj: 590 Ft/liter
