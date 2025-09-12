Czepek Gábor: a Tisza ezzel támadja a rezsicsökkentést!

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 16:10
Czepek Gábor államtitkár Facebook videójában magyarázta el a Tisza Párt tervét: olyan Otthonfelújítási Programban gondolkodnak, amely nem most, hanem tíz év múlva jelentene csak segítséget, és csak a magyarok 25%-ának járna.

Nincs több kérdés! Világossá vált a Tisza Párt álláspontja a rezsicsökkentésről. A hivatalos Facebook oldalukon jelentették be programjukat, ezt nézzétek! A rezsicsökkentés ma mindenkinek érdemi segítség. Ehelyett a Tisza Párt egy olyan Otthonfelújítási Programban gondolkodik, amely nem most, hanem tíz év múlva jelent segítséget, és nem minden magyarnak, hanem csak a magyarok 25%-ának jár. Tehát egyik oldalon a magyar kormány és a mindenkinek járó támogatás, a másik oldalon pedig a Tisza Párt egy tíz év múlva járó és a magyarok egy részének jutó segítség. Tessék választani!

– magyarázta az államtitkár.

 

