Enyhén gyengült a nyáron a Tisza Párt

Fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 08:26 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 16. 08:29
Tisza Pártközvélemény-kutatás
Hárompárti parlament alakulna és változatlanul a Fideszre szavaznának a legtöbben, amennyiben most vasárnap lennének az országgyűlési választások Magyarországon. A Real-PR 93. nyári közvéleménykutatása óta a Tisza Párt támogatottságának visszaesésével ismét nőtt a különbség a kormánypártok és a legtámogatottabb ellenzéki párt között.

A Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát (a biztos szavazók körében 47 százalék), viszont Magyar Péter nyári országjárása nem váltotta be a Tisza Párt elnökének hozzá fűzött reményeit, hiszen erősödés helyett visszaesést eredményezett pártja támogatottságában (40 százalék). A Real-PR 93. szeptember elején végzett közvélemény-kutatása szerint hárompárti országgyűlés alakulna Magyarországon egy most vasárnapi választást követően, az öt százalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk Mozgalom tudná sikeresen átugrani (5 százalék).

 Fotó: Real-PR 93.

A közvélemény-kutatás eredményei szerint a Demokratikus Koalíció (4 százalék), és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) is kimaradna az újonnan megválasztott országgyűlésből a biztos szavazók eredményei alapján. A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába. 

A Real-PR 93. debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég, amely kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a budapesti politikai vitákban a vidéki Magyarország véleménye is megjelenjen.

A közleményben szereplő közvélemény-kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. szeptember 8-10. között a felnőtt társadalomra nemre, korra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,2%.

 

