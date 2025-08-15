Csoda őzike: öt lábbal rótta a magyar mezőket - Fotó

Különleges őzbak élt Székkutason, melynek tragikus vége lett egy osztrák vadász miatt.
Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársaság a közösségi oldalán számolt be arról, hogy augusztus 1-jén egy osztrák vendégvadász látogatott el Székkutasra, a Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra.
Első kimenetelénél ráadásul nem is akármilyen zsákmányt ejthetett. Egy ötlábú őzbakot lőtt ki a vadász. Igen, jól olvastad! A baknak ugyanis egy plusz végtag nőtt a combja belső oldalán, amin még köröm és fűköröm is volt! A szokatlan rendellenesség ellenére a bak teljesen egészségesnek tűnt, nem viselt torz agancsot, és a mozgását sem akadályozta. Mint írják az agancsot körülbelül 350 grammosra becsülték.
A egyébként bakot Soós Tibor, a terület hivatásos vadásza már évek óta ismerte. A nem mindennapi teremtésről készült fotókat ide kattintva tekintheted meg, de csak erős idegzetüeknek ajánljuk, ezért sem ágyaztuk be!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.