Csoda őzike: öt lábbal rótta a magyar mezőket - Fotó

Különleges őzbak élt Székkutason, melynek tragikus vége lett egy osztrák vadász miatt.

Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársaság a közösségi oldalán számolt be arról, hogy augusztus 1-jén egy osztrák vendégvadász látogatott el Székkutasra, a Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra.

Első kimenetelénél ráadásul nem is akármilyen zsákmányt ejthetett. Egy ötlábú őzbakot lőtt ki a vadász. Igen, jól olvastad! A baknak ugyanis egy plusz végtag nőtt a combja belső oldalán, amin még köröm és fűköröm is volt! A szokatlan rendellenesség ellenére a bak teljesen egészségesnek tűnt, nem viselt torz agancsot, és a mozgását sem akadályozta. Mint írják az agancsot körülbelül 350 grammosra becsülték.

A egyébként bakot Soós Tibor, a terület hivatásos vadásza már évek óta ismerte. A nem mindennapi teremtésről készült fotókat ide kattintva tekintheted meg, de csak erős idegzetüeknek ajánljuk, ezért sem ágyaztuk be!