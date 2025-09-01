A kedvenc desszerted elárulja, milyen szemű a lelki társad

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 09:45
Szereted a csokitortát, vagy inkább a gyümölcsös ízekre szavazol? A kedvenc desszerted többet elárul rólad, mint gondolnád, sőt még azt is leleplezheti, milyen szemszínű emberhez vonzódsz tudat alatt. Egyes pszichológusok szerint a gasztronómiai preferenciák szoros összefüggésben állnak a személyiségtípusoddal és a mélyebb érzelmi vágyaiddal. Ebből a személyiségtesztből egyértelműen kiderülhet számodra, ki az igazi nagy Ő!
Pszichológusok szerint egy desszert kiválasztása is tudatalatti mintákra épül. Amikor választunk, nemcsak az ízlésünk, hanem a vágyaink, tapasztalataink és személyiségvonásaink is szerepet játszanak. Ennél fogva a süteményekkel kapcsolatos preferenciáid alapján az is kiderülhet, milyen típusú emberhez vonzódsz, és milyen színű szemekbe fogsz belenézni, amikor végre megtalálod a lelki társad. Személyiségtesztünkből most kiderítheted, hogy barna, zöld, kék, vagy szürke szemű-e az illető, akit neked szánt a sors – csak válaszd ki a hozzád legközelebb álló édességet az alábbiakból:

desszertek, tiramisu, gyümölcstál, csokitorta, sajttora
Tiramisut, gyümölcskelyhet, csoki- vagy sajttortát választanál? A kedvenc desszerted elárulja, milyen színű a lelki társad szemszíne.
Fotó:  Shutterstock 

Téged melyik desszert csábított a legjobban? Mutatjuk, hogy a választásod alapján milyen szemszínű partner illik hozzád!

 

1. Csokoládétorta – Szenvedélyes lelkeknek 

Ha te a sűrű, intenzív csokitortára szavazol, valószínűleg egy zöld szemű lelki társ illik hozzád. A zöld szem a misztikumot, kalandvágyat és kreativitást jelképezi. A csokitortát kedvelők szenvedélyesek, hűségesek, és mélyen érző emberek.

csokitorta, desszert, tányér, dió
A desszertnek csokoládétortát választók általában szenvedélyesek, és vágyják a kalandot.
Fotó: Mesve79 /  Shutterstock 

2. Sajttorta – A romantikus álmodozók választása 

A sajttortát preferálók tudat alatt barna szemű lelki társra vágynak. A barna szem melegséget, biztonságot és családközpontúságot sugall. A sajttorta a gyengéd, az érzelmes oldaladról árulkodik, és hogy olyan társat keresel, aki mellett megnyugodhatsz.

Sajttorta eperöntettel
Sajttorta, az örök kedvenc.
Fotó: Canvas Spark /  Shutterstock 

3. Tiramisu – Az érzéki felfedező 

A tiramisu választása azt jelzi: hozzád kék szemű pár illik. A kék szemek a nyitottságot, kíváncsiságot és empátiát hordozzák. A tiramisu kedvelői gyakran intellektuálisak és érzékenyek, illetve fontos számukra, hogy a partnerük érzelmileg, szellemileg is inspiráló legyen.

Egy tányér tiramisu
Az érzékiségről árulkodik a tiramisu választása.
Fotó: Foodgraphy39 /  Shutterstock 

4. Gyümölcssaláta vagy fagyikehely – A könnyed, szabad szellemek 

Ha a frissítő, természetes édességeket részesíted előnyben, szürke vagy világos mogyoróbarna szemű lelki társ illik hozzád. Ezek az árnyalatok a nyugalmat, bölcsességet és belső harmóniát jelképezik. Az ilyen emberek kiegyensúlyozott, szabad lelkek – pont, mint te.

Egy tál gyümölcskehely
A gyümölcskehely egy felettébb könnyed választás, és a szabad lélekről árulkodik.
Fotó: etorres /  Shutterstock 

 

 

