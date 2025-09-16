Ruszin-Szendi Romulusz: minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez

Ahogy arról a minap beszámoltunk, fegyvernek tűnő tárggyal a ruhája alatt jelent meg a Tisza Párt több fórumán is Ruszin-Szendi Romulusz.Ha Magyar Péter kedvenc katonájának az inge alatt valóban fegyver volt, akkor az azért különösen aggályos, mert a Tokatábornokként elhíresült bukott vezérkari főnök mostanában egyre ingerültebb és agresszívabb – írja a Ripost.
Legutóbb például Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor az a Tisza adóterveiről kérdezte a Tisza védelmi szakpolitikusát. Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:
Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!
De persze mit is várhatnánk tőle, ha a maga a párt elnöke is egy erőszakos ember. Erről posztolt videós összeállítást a Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője:
Ruszin-Szendi Romulusz 2023-ban a Retró rádióban beszélt arról, hogy a szívéhez azok a dolgok állnak igazán közel, amivel ölni lehet. A bukott vezérkari főnök egyébként azt is bevallotta korábban, hogy gyűjti a fegyvereket.
A botrányos zsírleszívási ügye miatt csak Tokatábornoknak csúfolt tiszás egyébként többször is utalt arra, hogy
a hatalom megszerzéséhez utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.
Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy
rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.
A Mandiner a mesterséges intelligenciához fordult segítségért, megkérdezték, hogy az MI szerint mi lehet az a furcsa tárgy Ruszin-Szendi Romulusz inge alatt. A Mesterséges Intelligencia a következő választ adta:
A kép alapján valóban úgy tűnik, mintha egy fegyver körvonala lenne látható a férfi oldalán, a pulóver alatt. A forma alapján leginkább egy kézifegyver, valószínűleg egy maroklőfegyver (pisztoly) lehet. A markolat és a szán körvonalai sejthetők a pulóver alatt. A tárgy elhelyezkedése is klasszikus pisztolytok pozíció: a derék jobb oldalán, enyhén előre döntve.
Magyarországon a fegyverek birtoklását és viselését egy 2004. évi törvény szabályozza. A törvény nagyon szigorú, lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges. Például a sportlövők lőfegyvert birtokolhatnak, ha lövészklub tagjai, rendszeres versenyzők és engedéllyel rendelkeznek. Vadászok vadászati célra tarthatnak vadászfegyvert, szintén engedéllyel, de lehet fegyver a gyűjtőknél is, bizonyos feltételek mellett.
Fontos kiemelni az önvédelmi célt, ilyenkor csak nagyon indokolt esetben adnak ki engedélyt önvédelmi fegyver birtoklására, ha valaki fokozottan veszélyeztetett lehet, például ha az illető bíró, ügyész, vagy ide tartoznak bizonyos közszereplők.
A fegyverviselés külön kategória a birtokláshoz képest: ruhán vagy testen, rejtett vagy nyílt módon hordott fegyvert jelent. Civilként önvédelmi fegyvert csak ritkán lehet viselni, nyugdíjazott katonáknak és rendőröknek sem jár automatikusan engedély. Külön kell kérvényezni, és a rendőrség bírálja el.
Az Origo arról ír,hogyha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye, akkor az élés lőfegyver esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, ha gázpisztoly volt nála, szabálysértés és adott esetben pénzbüntetést kaphat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.