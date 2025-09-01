Drámai pillanatok: a felszállás után nem sokkal gyulladt ki a repülőgép

Egy döbbent szemtanú rögzítette videón a drámai pillanatot, ahogy egy repülőgép hajtóműve lángokat lövellt ki, alig néhány másodperccel a felszállás után.

A repülőgép hajtóművéből kitörő lángok sokkolták a szemtanúkat. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A 20 éves németországi turista, Niklas Leonhardt volt az, aki megörökítette a sokkoló eseményt. A lángok a jobb oldali hajtóműből csaptak elő, miközben a földön a szemtanúk döbbenten követték figyelemmel az eseményeket.

Egy autót béreltünk egy helyről, ami a kifutópálya végénél van, így láthattuk, ahogy a repülő felszáll. Elkezdtem filmezni, mert felszállás közben láttam, hogy a hajtómű lángokat lövell ki. Az emberek teljesen összezavarodtak, a rendőrség pedig elkezdte kiüríteni a kifutó mögötti területet. Nem tudjuk, mi történhetett

- számolt be a történtekről Leonhardt.

A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a körülbelül 45 percre lévő Aktion Nemzeti Repülőtéren, Prévezában. A gép a csehországi Brnóba tartott augusztus 28-án, és éppenhogy csak felemelkedett, amikor a hangos dörrenések megkezdődtek, majd előtörtek a lángok - írta a Mirror.