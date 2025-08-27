Robbanás rázta meg a repülőgépet, kényszerleszállást kellett végrehajtani

Egy Boeing 737-es repülőgép kényszerleszállást hajtott végre egy váratlan robbanás után.
A Párizsba tartó Norwegian-járat Stockholmi Arlanda repülőtérről indult, és a robbanás következtében kénytelen volt a város körül keringeni, hogy felkészüljön a vészleszállásra. Törmelékeket találtak a kifutópályán, miközben a gép reggel körözött a repülőtér felett.
A robbanást a felszálláskor hallották, miközben 181 utas tartózkodott a fedélzeten. Később megállapították, hogy a repülőnek vissza kell térnie a repülőtérre egy műszaki hiba miatt.
A robbanás következtében a rendőrség és a mentősök is a kifutópályára siettek, és megállapították, hogy a probléma a repülő egyik kerekét érintette.
A repülő a tervek szerint felszállt, de amint a levegőben volt, a pilótának vissza kellett fordulnia Arlandára a műszaki probléma miatt. Értem, hogy ez nyugtalanító lehet, de a leszállás probléma nélkül zajlott
- közölte a légitársaság sajtószóvivője, hozzátéve, hogy a pilóta egy nehéz leszállásra készült.
Nehéz spekulálni, mennyire súlyos az eset. Minden ilyen esetet komolyan veszünk. Ez nagyon szokatlan
- tette hozzá.
Egy, az eset idején a repülőtéren tartózkodó személy elmondta, hogy a baleset miatt sor alakult ki a kifutópályákon. A gépeket másik pályára kényszerítették, és autókat láttak kimenni a törmelékkel borított kifutóra, ahol jelenleg vizsgálat zajlik. Egyelőre nem világos, hogy valaki megsérült-e a robbanás következtében.
Amikor a gép elindult, nagyon rázkódott. Nagyon erősen rázkódott és rezgett. A lábam még mindig remeg. Amikor a levegőben voltunk, nem tudtam, mi történik, de most, hogy megtudtuk, kissé sokkolt
- mesélte Maya Carenco, egy Párizsban élő utas.
Carenco édesanyja és nagymamája a gépet egy repülőkövető weboldalon figyelte, és nagyon aggódtak a történtek miatt. Az utas kiemelte, hogy a pilóta és a személyzet a fedélzeten olyan nyugodt volt, hogy egyáltalán nem aggódott - írta a Mirror.
