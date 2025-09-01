Pánik a repülőtéren: megütötte az utas a személyzetet, ami ezután történt, az hátborzongató

Egy repülőgép utasát letartóztatták, miután állítólag megütött egy légiutas-kísérőt, majd megpróbálta kinyitni a kabinajtót a londoni Heathrow repülőtéren.

Rendőrök lepték el a repülőgép fedélzetét. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A rendőrök és a tűzoltók rohantak a Saudia Airlines Jeddából érkező repülőgépéhez augusztus 28-án, délután 1 óra körül. Egy férfi utas állítólag összeveszett egy légiutas-kísérővel, majd megütötte őt, miután azt követelte, hogy korábban leszállhasson, mielőtt még a gép megállt volna.

A Boeing 737 Dreamliner pilótái kénytelenek voltak megállni a 4-es terminál felé vezető úton, és sürgős segítséget kérni, miközben a utas megpróbálta kinyitni az ajtót.

Egy mentőlépcsőt sietve az ajtóhoz vittek, hogy a rendőrség fel tudjon menni a fedélzetre, emellett tűzoltóautókat, rendőrségi járműveket, reptéri biztonsági autókat és egy mentőt is lehetett látni a repülőgép bal oldalánál. Az incidens nem okozott fennakadást a repülőtér működésében, de az SV119-es járat utasai megrémültek.

A Metropolitan Rendőrség letartóztatott egy harmincas 33 éves férfit, akit a repülőgép veszélyeztetésével és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Később szabadon engedték, de a nyomozás folytatódik. A visszafelé tartó járat közel négy órát késett a történtek miatt - írja a Daily Mail.