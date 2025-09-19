A PMI milliárdos beruházásokkal és munkahelyekkel építi a füstmentes jövőt Európában

A Philip Morris International 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az Európai Unióban, miközben közvetve egymillió munkahely létrejöttéhez járult hozzá. Az EY-Parthenon friss tanulmánya szerint a vállalat 19,6 milliárd euró értékben fektetett be kkv-beszállítókba, 2,3 milliárd eurót fordított kutatás-fejlesztésre, és ezzel nemcsak iparági innovációt, hanem az európai ipari ökoszisztéma ellenálló képességének és exportteljesítményének növekedését is támogatta – írja a Világgazdaság.
A jelentést Brüsszelben mutatták be, amely részletesen feltárta, hogyan hatott a füstmentes jövő mellett elkötelezett vállalat az uniós gazdaságra. A kutatás kiemelte, hogy a PMI nem csupán a dohányipari átalakulás élére állt, hanem stratégiai szerepet tölt be Európa innovációs és versenyképességi céljainak megvalósításában.
2023-ban mintegy 21 500 alkalmazottat foglalkoztatott közvetlenül, a többi munkahely a kapcsolódó iparágakban és a kiskereskedelemben jött létre. A cég 19,6 milliárd eurót fektetett be, több mint 45 ezer kkv-t támogatva és erősítve az európai ipari ellátási láncokat. Emellett 625 millió euróért vásárolt dohánylevelet, segítve a gazdákat és mezőgazdasági közösségeket.
Több mint 2,3 milliárd eurót költött kutatás-fejlesztésre, miközben uniós exportja meghaladta a 33 milliárd eurót, ebből 8,4 milliárd 2023-ban származott. A 43,4 milliárd eurós beruházás a füstmentes jövő felé tett stratégiai lépés, amely csökkentheti a dohányzás egészségügyi kockázatait. A vállalat 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fordított füstmentes termékek fejlesztésére és gyártására. Ma a globális bevételek több mint 40 százaléka már ezekből a termékekből származik, amelyeket 15 európai gyárban állítanak elő.
