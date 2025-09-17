Sikerrel zárult a magyar bor nemzetközi seregszemléje

Szeptember 8–13. között Budapest és a magyar borvidékek ismét a nemzetközi borszakma középpontjába kerültek: a BOR2025 Hungarian Wine Summit több mint 150 szakmai vendéget látott vendégül, köztük 100-nál is több válogatott nemzetközi kereskedőt. A rendezvény célja az volt, hogy a magyar bor egyediségét, értékeit és versenyképességét átfogó módon mutassa be – a pohárban, a termőhelyen és a közösségi élményekben egyaránt.

A magyar borvidékek ismét a nemzetközi borszakma középpontjába kerültek.

A Summit központi eleme a szeptember 10-11-én Budapesten zajló kétnapos szakmai program volt. Az első napon négy mesterkurzus nyújtott mélyebb betekintést a magyar borok legfontosabb, exportképes fajtáiba és stílusaiba, a pezsgőtől a vulkanikus terroirokon át az ikonikus vörösborokig és a tokaji édes különlegességekig. A nap végén kötetlen Gulyás Party várta a vendégeket, amelyen 30 borászat mutatta be tételeit.

A második nap a gyakorlati tapasztalatszerzés és üzleti kapcsolatok építése köré szerveződött. Több mint 100 nemzetközi kereskedő, összesen 1.200 célzott B2B tárgyalást folytatott le a közel 80 résztvevő borászattal, emellett a vendégek a Tasting Zone kóstolóprogramban ismerkedhettek meg a termelők 233 tételével.

A Summit egyik legfontosabb újítása az idén kétszeresére bővített Study Tour program volt, amely lehetővé tette, hogy a vendégek akár négy különböző borvidéket is bejárjanak egyetlen hét alatt. A két turnusban zajlott tanulmányutak során a résztvevők olyan ikonikus régiókat fedezhettek fel, mint Tokaj, Eger, Szekszárd, Villány vagy a Balaton környéke, de az idei újdonságként Budafok, Pannonhalma, Sopron és Etyek is teljes értékű partnerként jelent meg a programban. A túrák minden állomásán pincelátogatások és sétálókóstolók várták a vendégeket, amelyek közvetlenebb, emberközelibb élményt nyújtottak, és arcokat, történeteket társítottak a borokhoz.

Fotó: Szőke Péter

A hivatalos programot gazdag esti eseménysorozat egészítette ki: a 15 különleges élmény közé tartozott többek között a „wine bar hopping”, a „natural wine discovery” vagy éppen a „wine & chocolate” program, de a vendégek részt vehettek pezsgős fürdőzésen és street food túrán is.

A BOR2025 Hungarian Wine Summit egyszerre szakmai platform, üzleti találkozási pont és élményalapú gasztronómiai utazás. A mostani rendezvény számokban mérve is kiemelkedő, de a valódi érték az a személyes élmény, amelyet a magyar borászok és borvidékek nyújtanak a nemzetközi közönségnek. Meggyőződésem, hogy mindez hosszú távon a magyar bor exportlehetőségeinek további bővülését szolgálja

– mondta Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.