Sikerrel zárult a magyar bor nemzetközi seregszemléje

Szeptember 8–13. között Budapest és a magyar borvidékek ismét a nemzetközi borszakma középpontjába kerültek: a BOR2025 Hungarian Wine Summit több mint 150 szakmai vendéget látott vendégül, köztük 100-nál is több válogatott nemzetközi kereskedőt. A rendezvény célja az volt, hogy a magyar bor egyediségét, értékeit és versenyképességét átfogó módon mutassa be – a pohárban, a termőhelyen és a közösségi élményekben egyaránt.
A Summit központi eleme a szeptember 10-11-én Budapesten zajló kétnapos szakmai program volt. Az első napon négy mesterkurzus nyújtott mélyebb betekintést a magyar borok legfontosabb, exportképes fajtáiba és stílusaiba, a pezsgőtől a vulkanikus terroirokon át az ikonikus vörösborokig és a tokaji édes különlegességekig. A nap végén kötetlen Gulyás Party várta a vendégeket, amelyen 30 borászat mutatta be tételeit.
A második nap a gyakorlati tapasztalatszerzés és üzleti kapcsolatok építése köré szerveződött. Több mint 100 nemzetközi kereskedő, összesen 1.200 célzott B2B tárgyalást folytatott le a közel 80 résztvevő borászattal, emellett a vendégek a Tasting Zone kóstolóprogramban ismerkedhettek meg a termelők 233 tételével.
A Summit egyik legfontosabb újítása az idén kétszeresére bővített Study Tour program volt, amely lehetővé tette, hogy a vendégek akár négy különböző borvidéket is bejárjanak egyetlen hét alatt. A két turnusban zajlott tanulmányutak során a résztvevők olyan ikonikus régiókat fedezhettek fel, mint Tokaj, Eger, Szekszárd, Villány vagy a Balaton környéke, de az idei újdonságként Budafok, Pannonhalma, Sopron és Etyek is teljes értékű partnerként jelent meg a programban. A túrák minden állomásán pincelátogatások és sétálókóstolók várták a vendégeket, amelyek közvetlenebb, emberközelibb élményt nyújtottak, és arcokat, történeteket társítottak a borokhoz.
A hivatalos programot gazdag esti eseménysorozat egészítette ki: a 15 különleges élmény közé tartozott többek között a „wine bar hopping”, a „natural wine discovery” vagy éppen a „wine & chocolate” program, de a vendégek részt vehettek pezsgős fürdőzésen és street food túrán is.
A BOR2025 Hungarian Wine Summit egyszerre szakmai platform, üzleti találkozási pont és élményalapú gasztronómiai utazás. A mostani rendezvény számokban mérve is kiemelkedő, de a valódi érték az a személyes élmény, amelyet a magyar borászok és borvidékek nyújtanak a nemzetközi közönségnek. Meggyőződésem, hogy mindez hosszú távon a magyar bor exportlehetőségeinek további bővülését szolgálja
– mondta Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.
A BOR2025 Hungarian Wine Summit egyértelműen megerősítette: a magyar bor sokszínűsége, minősége és története nemzetközi szinten is versenyképes.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.