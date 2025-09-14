Milliárdos összegért lehetett játszani: ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai

Ismét eltelt egy hét, szombat este ismét kihúzták az ötöslottó nyerőszámait. Hogy ki örülhetett a lottósorsolás eredményének? Mutatjuk!
A Szerencsejáték Zrt. szeptember 13-án tartott sorsolásán, a 37. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottón:
4 (négy)
7 (hét)
36 (harminchat)
86 (nyolcvanhat)
90 (kilencven)
Joker: 444983
Sem a Jokeren, sem az ötöslottón nem vitték el a főnyereményt, így előbbin a jövő héten 65 millióért, utóbbin 1,2 milliárd forintért lehet majd játszani. Ugyanakkor a Jokeren volt egy darab öttalálatos, ami 2,5 millió forintot ért, az ötöslottón pedig 36 darab négytalálatos, ami egyenként 1,3 milliót fizet.
