Milliárdos összegért lehetett játszani: ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 07:45
Mutatjuk, hová kellett tenni az ikszet. Ezeket a nyerőszámokat húzták ki az ötöslottó szombat esti sorsolásán.

Ismét eltelt egy hét, szombat este ismét kihúzták az ötöslottó nyerőszámait. Hogy ki örülhetett a lottósorsolás eredményének? Mutatjuk!

A Szerencsejáték Zrt. szeptember 13-án tartott sorsolásán, a 37. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottón:

4 (négy)

7 (hét)

36 (harminchat)

86 (nyolcvanhat)

90 (kilencven)

Joker: 444983

Sem a Jokeren, sem az ötöslottón nem vitték el a főnyereményt, így előbbin a jövő héten 65 millióért, utóbbin 1,2 milliárd forintért lehet majd játszani. Ugyanakkor a Jokeren volt egy darab öttalálatos, ami 2,5 millió forintot ért, az ötöslottón pedig 36 darab négytalálatos, ami egyenként 1,3 milliót fizet.

