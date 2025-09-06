Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: közel egymilliárd forint volt a tét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2 (kettő)
18 (tizennyolc)
40 (negyven)
45 (negyvenöt)
47 (negyvenhét)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 1 800 100 forint;
3 találatos szelvény 1902 darab, nyereményük egyenként 25 915 forint;
2 találatos szelvény 59 002 darab, nyereményük egyenként 3160 forint.
Joker: 549777
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,08 milliárd Ft.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.