Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: közel egymilliárd forint volt a tét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 20:17
Mutatjuk a nyerőszámokat!
 A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

2 (kettő)

18 (tizennyolc)

40 (negyven)

45 (negyvenöt)

47 (negyvenhét)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 1 800 100 forint;

3 találatos szelvény 1902 darab, nyereményük egyenként 25 915 forint;

2 találatos szelvény 59 002 darab, nyereményük egyenként 3160 forint.

Joker: 549777

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,08 milliárd Ft.

