Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: „Kezdjük el megszokni: magyar BMW”

„Debrecenben elindult a legújabb BMW-modell gyártása” – olvasható Orbán Viktor legújabb Facebook-posztjában.
A 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, mesterséges intelligencián alapuló gyártás zéró károsanyag-kibocsátással jár majd és az új gyár csak elektromos modelleket állít majd elő. Éveken át dolgoztunk azon, hogy Debrecent is felrakjuk az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere
– emelte ki posztjában a miniszterelnök, hozzátéve:
A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat.”
A miniszterelnök a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagjára utalva hangsúlyozta:
az valójában „a XXI. századi, győztes Magyarország” jövőjét teszi kockára, „aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben”.
