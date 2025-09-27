Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: „Kezdjük el megszokni: magyar BMW”

A 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, mesterséges intelligencián alapuló gyártás zéró károsanyag-kibocsátással jár majd és az új gyár csak elektromos modelleket állít majd elő. Éveken át dolgoztunk azon, hogy Debrecent is felrakjuk az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere