Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: „Kezdjük el megszokni: magyar BMW”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 10:18
beruházásBMW
2 milliárd eurós zöldberuházás indult Magyarországon.
Debrecenben elindult a legújabb BMW-modell gyártása” – olvasható Orbán Viktor legújabb Facebook-posztjában.

A 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, mesterséges intelligencián alapuló gyártás zéró károsanyag-kibocsátással jár majd és az új gyár csak elektromos modelleket állít majd elő. Éveken át dolgoztunk azon, hogy Debrecent is felrakjuk az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere

– emelte ki posztjában a miniszterelnök, hozzátéve:

A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat.”

A miniszterelnök a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagjára utalva hangsúlyozta:

  • aki többkulcsos, progresszív adóról,
  • társaságiadó-emelésről és
  • a családi adókedvezmények elvonásáról
  • konspirál brüsszeli szalonokban,

az valójában „a XXI. századi, győztes Magyarország” jövőjét teszi kockára, „aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben”.

 

