Terrorszervezetté nyilvánítja Magyarországon az antifát a kormány

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban elárulta, hogy a szerdai kormányülésen arról döntöttek, hogy terrorszervezetté nyilvánítják az antifát.

Terrorszervezetté nyilvánítják az antifát Magyarországon / Fotó: Matt Gush

A kormányfő az antifával kapcsolatban kifejtette: felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket listázzák és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el. Kijelentette: a kormánynak élen kell járnia a tekintetben, hogy a tettek és bejelentett törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európában romlik le az élet, borulnak fel a dolgok és ami körül vesz bennünket – akaratunk ellenére –, egyre inkább megváltozik, agresszivitást szül és ez megjelenik a politikában is. Kiemelte: a politikusoknak felelősségük van, hogy ezt az ideges, agresszív, erőszakos közeget, ami a kontinensük általános állapotából következik, ne engedjék bejutni, bekopogtatni, besurranni a közéleti vitákba. Rámutatott:

lassan csak Közép-Európa és abban is leginkább Magyarország tekinthető a béke és biztonság szigetének.

A kormánynak élen kell járnia és világossá kell tennie, hogy Magyarország továbbra is békés és biztonságos ország akar maradni – hangsúlyozta a kormányfő.