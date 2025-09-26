Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: ha a Tisza bevezeti a vagyonadót, mindenkihez bekopogtatnak és átvilágítják

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 13:22
Tisza Pártvagyonadó
A miniszterelnök szerint az embereknek súlyos pénzeket kellene fizetniük az ingatlanjaik után.

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádió vendége volt, ahol szóba került a Tisza Párt titkos terve, hogy a választások után adóemelésre készülnek – írja a Ripost.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor szerint a Tisza Párt adóemelésre készül / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Tisza szavazóinak többsége adóemelést, progresszív adót akar. Erről meg is szavaztatták őket, ezt mindenki láthatta. 

A tiszások azt is megmondták, hogy nem árulják el a választások előtt a részleteket, mert akkor elveszítenék a választást. 

Szerinte ennél is rosszabb hír, hogy a családtámogatás rendszerét is át akarják alakítani. Azt is mondta, vagyonadót is tervez a Tisza Párt.

Orbán Viktor hozzátette: a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, "vagyonosodási vizsgálatok jönnek". 

Mindenkihez be fognak kopogni...

- jelezte Orbán Viktor. Azt is mondta: a budai polgárok ezrével fognak fizetni az ingatlanjaik után nagyon komoly adókat, és súlyos viták lesznek arról, hogy mi mennyit ér – írta az MTI.

Volt már ilyen Magyarországon - jegyezte meg, azt javasolva, hogy az adórendszer legyen egyszerű, az adó legyen kicsi.

Lehetőleg ne piszkáljuk az embereket, ne járkáljunk a lakásaikban, ne követeljük rajtuk az adóbevallást, ne ellenőrizgessük, ne piszkáljuk, hogy hol nyaralnak, milyen kocsijuk van, hanem hagyjuk őket dolgozni

– fogalmazott a kormányfő. A vele készült teljes interjút itt lehet visszanézni:


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
