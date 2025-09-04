Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
TISZA-csomag – Lebuktak Magyar Péterék: 4 millió ember fizetését csökkentené a TISZA-adó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 12:10
Magyar PéterékTarr Zoltán
Lebuktak Magyar Péterék. Kiderült: a TISZA-csomag adótervezete 4 millió ember fizetését csökkentené.

Tisza-csomag. Lebuktak a TISZA-párt politikusai, ráadásul az is kiderült, hogy a választások előtt nem fognak mindent elmondani az embereknek arról, hogy mire készülnek, mert akkor megbuknak. Erről Tarr Zoltán, Magyar Péter pártelnök helyettese beszélt Etyeken egy tiszás rendezvényen. Ugyanitt a párt gazdasági programját kidolgozó Dálnoki Áron a progresszív jövedelemadó bevezetését vázolta fel. Erről egy kiszivárgott dokumentumból lehetett többet megtudni, s azóta áll a bál a TISZA-pártban.

Tarr Zoltán lebuktatta a főnökét. Kiszivárgott TISZA-csomag , az adóemlés terve miatt áll a bál a TISZA-pártban - Fotó: Markovics Gábor /  Ripost

Tisza-csomag: 4 millió ember fizetését csökkentené a Tisza-adó 

Tarr-vágást jelentene a Tisza-adó a magyar családok számára. Tarr Zoltán pártja adóterveiről beszélve egy rendezvényen megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd hozzátette: a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. Aztán hogy világos legyen, közölte: 

"Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

 A videó azon az etyeki összejövetelen készült, ahol a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót, és ahol Tarr azt is mondta, hogy 

„választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Becslések szerint már 2026-ban legalább négymillió embert érinthet negatívan a kiszivárgott dokumentumban szereplő tervezet. Az ötmillió forint felett keresők, legalább 3,6 millió fő például biztosan kevesebbet keresne a magasabb, 22, illetve 33 százalékos adókulcs miatt. A jövedelembe ugyanis minden bevételük beleszámít, minden egyéb juttatás is. Az 5 millió forint alatt keresők közül pedig további 400 ezer ember lehet még érintett, akik eddig valamilyen mentességet, vagy kedvezményt kaptak. Például családi adókedvezményt, többgyermekes édesanyák mentességét, vagy a 25 év alattiak mentességét. A TISZA-adó kalkulátorral pedig magunk is kiszámolhatjuk, hogy a kiszivárgott adótervezet szerint mennyi pénzt venne el tőlünk, ha a TISZA nyerné a választásokat.

 

