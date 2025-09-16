Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Nehezen indul a kedd reggel: baleset és torlódás az M3-ason, a Budapest felé vezető oldalon

M3-as
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 09:10
M3-as autópályatorlódásbaleset
A baleset miatt nagyjából öt kilométeres torlódásra lehet számítani. Komoly fennakadások az M3-as autópályán.

Az M3-as autópályán kedd reggel komoly fennakadások alakultak ki a Budapest felé vezető oldalon. Bag és Gödöllő térségében a sok autó miatt erős lassulás és torlódás nehezíti a közlekedést, miközben a fővárosi szakaszon baleset történt, amely tovább fokozta a helyzetet – írta meg a Heol.hu az Origo szerint. A baleset miatt nagyjából öt kilométeres torlódásra lehet számítani, már az M0-ás csomópontjától kezdődően állnak az autók.

Komoly fennakadások az M3-as autópályán. Fotó: Kathy /  Unsplash (Illusztráció)

Nemcsak a baleset okoz változásokat az M3-ason

  • Gyöngyös térségében terelés kiépítése zajlik, jelenleg a Budapest irányába tartó oldalon sávelhúzásos forgalmi rend van érvényben. 
  • A 71-es és 77-es kilométerszelvények között a járművek a külső sávban és a leállósávon közlekedhetnek. 
  • A mai nap során a Vásárosnamény felé vezető oldalon is megkezdik a forgalomterelés kialakítását. A főváros irányában a 168-as kilométerszelvénynél csak a belső sávon halad a forgalom, mivel dilatációs szerkezetet javítanak az Oszlári Tisza-hídon.
  • További munkálatok is lassítják a közlekedést: burkolatfelújítás zajlik Szentdomonkos térségében a 25-ös főúton, ahol a főutat teljesen lezárták, és a forgalmat mellékutakra terelik. 

A héten több baleset is történt, köztük egy súlyos buszbaleset Győr városában, amely megrázta a helyieket.

 

