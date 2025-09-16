Nehezen indul a kedd reggel: baleset és torlódás az M3-ason, a Budapest felé vezető oldalon

Az M3-as autópályán kedd reggel komoly fennakadások alakultak ki a Budapest felé vezető oldalon. Bag és Gödöllő térségében a sok autó miatt erős lassulás és torlódás nehezíti a közlekedést, miközben a fővárosi szakaszon baleset történt, amely tovább fokozta a helyzetet – írta meg a Heol.hu az Origo szerint. A baleset miatt nagyjából öt kilométeres torlódásra lehet számítani, már az M0-ás csomópontjától kezdődően állnak az autók.
A héten több baleset is történt, köztük egy súlyos buszbaleset Győr városában, amely megrázta a helyieket.
