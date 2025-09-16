Nehezen indul a kedd reggel: baleset és torlódás az M3-ason, a Budapest felé vezető oldalon

Az M3-as autópályán kedd reggel komoly fennakadások alakultak ki a Budapest felé vezető oldalon. Bag és Gödöllő térségében a sok autó miatt erős lassulás és torlódás nehezíti a közlekedést, miközben a fővárosi szakaszon baleset történt, amely tovább fokozta a helyzetet – írta meg a Heol.hu az Origo szerint. A baleset miatt nagyjából öt kilométeres torlódásra lehet számítani, már az M0-ás csomópontjától kezdődően állnak az autók.

Komoly fennakadások az M3-as autópályán. Fotó: Kathy / Unsplash (Illusztráció)

Nemcsak a baleset okoz változásokat az M3-ason

Gyöngyös térségében terelés kiépítése zajlik, jelenleg a Budapest irányába tartó oldalon sávelhúzásos forgalmi rend van érvényben.

A 71-es és 77-es kilométerszelvények között a járművek a külső sávban és a leállósávon közlekedhetnek.

A mai nap során a Vásárosnamény felé vezető oldalon is megkezdik a forgalomterelés kialakítását. A főváros irányában a 168-as kilométerszelvénynél csak a belső sávon halad a forgalom, mivel dilatációs szerkezetet javítanak az Oszlári Tisza-hídon.

További munkálatok is lassítják a közlekedést: burkolatfelújítás zajlik Szentdomonkos térségében a 25-ös főúton, ahol a főutat teljesen lezárták, és a forgalmat mellékutakra terelik.

