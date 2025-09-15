Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Gyász: elhunyt Lénárt Ferenc

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 12:44
sportsúlyemelés
Az Eb-bronzérmes sportoló 60 éves volt. Lénárt Ferenc halálát a hazai sportági szövetség jelentette be.
B. V.
A szerző cikkei

Hatvanéves korában elhunyt Lénárt Ferenc Eb-bronzérmes súlyemelő, aki férfi 56 kg-ban képviselte a piros-fehér-zöld színeket az 1992-es olimpián, tette közzé a gyászhírt honlapján a hazai sportági szövetség.

Elhunyt Lénárt Ferenc.
Elhunyt Lénárt Ferenc / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Lénárt Ferenc legjobb eredményei

A barcelonai nyári játékokon kilencedikként végzett, legjobb világbajnoki helyezése pedig az 1990-ben, Budapesten összetettben elért 7. helyezés volt. Európa-bajnokságon 1991-ben, Wladyslawowóban szerepelt a legeredményesebben: a lengyelországi kontinensviadalon összetettben úgy lett ötödik az 56 kilósok között, hogy közben szakításban, 117,5 kilogrammos országos csúccsal bronzérmet érdemelt ki, írja az MTI.

 

