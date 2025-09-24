Világszínvonalú termékek és zöld jövőkép: az IPOSZ 35 éves jubileuma erősíti a magyar kézművesség hírnevét

Az Ipartestületek Országos Szövetsége Inárcson tartotta fennállásának 35. évfordulós ünnepségét, amelyen a múlt eredményeit és a jelen kihívásait vették számba. A rendezvényen hazai és külföldi vendégek is felszólaltak, és egyetértettek abban, hogy a magyar kézműves termékek világszínvonalúak – írja a Ripost.
Németh László, az IPOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb feladat az, hogy megismertessék és megszerettessék a különböző szakmákat a fiatalokkal.
Az IPOSZ története a rendszerszerváltással kezdődött, de a magyarság iparos múltja sokkal régebbi, több száz éves. Még a szocializmus ideje alatt is átmentették a mesteremberek a szakmai értékeket, így maradhattak fenn a mai fiatalság számára is a régi mesterségek, amelyek új kihívásokkal néznek ugyan szembe, de ma is keresettek és magas színvonalúak. A 140 éves ipartestületi hálózat hozzájárult, hogy a mai Magyarország olyan gazdasági és közösségi alapokra épülhessen, amelyek világszínvonalúak
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke szerint a legnagyobb kihívás az, hogy a kis- és középvállalkozásokat segítsék abban, hogy felvehessék a versenyt a multinacionális cégekkel.
A hazai gazdaság növekedése az utóbbi időben főként a fogyasztás bővülésének volt köszönhető, a jövőbeni erősödés szempontjából fontos, hogy a befolyó többletjövedelem a kisvállalkozókhoz folyjon vissza
A külföldi vendégek közül Dr. Max Hogeforster, a Hanse-Parlament elnöke dicsérte a magyar iparosokat, kiemelve, hogy a kétkezi munkát nem lehet pótolni, és semmihez sem hasonlítható az, amikor érezni lehet az anyagot, és létrehozni valami egyedit, ez így van még a mai modern életben is. Elmondta, hogy az IPOSZ-szal közösen egy hároméves tervet dolgoztak ki a „zöldre váltás” lépéseiről, amely az egyetemi oktatástól a késztermékek előállításáig terjed.
Az Ipartestületek Országos Szövetsége a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások legnagyobb országos munkaadói és szakmai szervezete, 155 jogilag önálló ipartestület alkotja, és jelenleg mintegy 40 ezer kisvállalkozást képvisel. A magyar vállalkozások közel 97 százaléka tartozik a KKV-szektorba, ezek több mint 90 százaléka mikro- és családi vállalkozás, amelyek döntően kevesebb mint öt főt foglalkoztatnak. Ezek a cégek a bruttó nemzeti össztermék 30–40 százalékát állítják elő, és a foglalkoztatásban közel 60 százalékos arányt képviselnek, ami jól mutatja a szektor gazdasági és társadalmi jelentőségét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.