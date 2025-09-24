Világszínvonalú termékek és zöld jövőkép: az IPOSZ 35 éves jubileuma erősíti a magyar kézművesség hírnevét

Az Ipartestületek Országos Szövetsége Inárcson tartotta fennállásának 35. évfordulós ünnepségét, amelyen a múlt eredményeit és a jelen kihívásait vették számba. A rendezvényen hazai és külföldi vendégek is felszólaltak, és egyetértettek abban, hogy a magyar kézműves termékek világszínvonalúak – írja a Ripost.

IPOSZ meghívottak. Abban egyetértettek, hogy a magyar kézműves termékek világszínvonalúak / Fotó: Gáll Regina / Ripost

Németh László, az IPOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb feladat az, hogy megismertessék és megszerettessék a különböző szakmákat a fiatalokkal.

Az IPOSZ története a rendszerszerváltással kezdődött, de a magyarság iparos múltja sokkal régebbi, több száz éves. Még a szocializmus ideje alatt is átmentették a mesteremberek a szakmai értékeket, így maradhattak fenn a mai fiatalság számára is a régi mesterségek, amelyek új kihívásokkal néznek ugyan szembe, de ma is keresettek és magas színvonalúak. A 140 éves ipartestületi hálózat hozzájárult, hogy a mai Magyarország olyan gazdasági és közösségi alapokra épülhessen, amelyek világszínvonalúak

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke szerint a legnagyobb kihívás az, hogy a kis- és középvállalkozásokat segítsék abban, hogy felvehessék a versenyt a multinacionális cégekkel.

A hazai gazdaság növekedése az utóbbi időben főként a fogyasztás bővülésének volt köszönhető, a jövőbeni erősödés szempontjából fontos, hogy a befolyó többletjövedelem a kisvállalkozókhoz folyjon vissza

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a hazai kisvállalkozások is részesüljenek a fogyasztás bővülésének hasznából / Fotó: Gáll Regina / Ripost

A külföldi vendégek közül Dr. Max Hogeforster, a Hanse-Parlament elnöke dicsérte a magyar iparosokat, kiemelve, hogy a kétkezi munkát nem lehet pótolni, és semmihez sem hasonlítható az, amikor érezni lehet az anyagot, és létrehozni valami egyedit, ez így van még a mai modern életben is. Elmondta, hogy az IPOSZ-szal közösen egy hároméves tervet dolgoztak ki a „zöldre váltás” lépéseiről, amely az egyetemi oktatástól a késztermékek előállításáig terjed.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások legnagyobb országos munkaadói és szakmai szervezete, 155 jogilag önálló ipartestület alkotja, és jelenleg mintegy 40 ezer kisvállalkozást képvisel. A magyar vállalkozások közel 97 százaléka tartozik a KKV-szektorba, ezek több mint 90 százaléka mikro- és családi vállalkozás, amelyek döntően kevesebb mint öt főt foglalkoztatnak. Ezek a cégek a bruttó nemzeti össztermék 30–40 százalékát állítják elő, és a foglalkoztatásban közel 60 százalékos arányt képviselnek, ami jól mutatja a szektor gazdasági és társadalmi jelentőségét.



