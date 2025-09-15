Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A számok sokkolóak: 109 buszt vizsgáltak át eddig Budapesten - mindössze 45-tel nem volt gond

busz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 17:20
Szentkirályi AlexandraBKVKarácsony Gergely
Megdöbbentőek az adatok. Aggódnak, hogy kiderül a főváros buszainak állapota?

A Kormányhivatal 109 buszt vizsgált át eddig Budapesten. Mindössze 45-tel nem volt gond – írja Szentkirályi Alexandra Facebook oldalán. – ,,A többi? Műszaki ellenőrzésre szorul, nem mondható el róluk, hogy veszélytelenül képesek eljuttatni a budapestieket A-ból B-be. Ez az állítás a BKV eddig vizsgált buszainak több mint felére igaz! Különösen súlyos ez úgy, hogy a főváros saját vizsgálatai szerint rendben vannak a buszok, most pedig kiderült, hogy nem így van. A szemünkbe hazudott a BKV?"

A számok sokkolóak: 109 buszt vizsgáltak át eddig Budapesten - mindössze 45-tel nem volt gond
A számok sokkolóak: 109 buszt vizsgáltak át eddig Budapesten - mindössze 45-tel nem volt gond Fotó: Máté Krisztián

Aggódnak, hogy kiderül a főváros buszainak állapota? 

De lássuk a főpolgármester reakcióját! Agresszív fröcskölődés, arrogáns mutogatás, beszólogatás, ferdítés - semmi, ami az utasokat megnyugtatásáról vagy a felelősség vállalásáról szólna. Értem én, hogy óriási a “csúnyát mondó verseny” ellenzékben, de Karácsony Gergelynek nem a TISZA erőszakos stílusával kell versengenie, hanem a biztonságos közlekedést kell garantálnia a budapestieknek. A nyári sorozatos busztüzek óta a Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést végez a buszokon - hisz a budapestiek biztonsága az első. A kérdés az, hogy ha egy városvezetés állítása szerint elvégzi a karbantartási munkákat, akkor mitől félnek ennyire? Miért ilyen idegesek? Aggódnak, hogy kiderül a főváros buszainak botrányos állapota? Csupa-csupa súlyos kérdés, amire ezek szerint a városvezetésnek csak a dühöngés a válasza - ezt majd a budapestiek értékelik

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu