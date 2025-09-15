A számok sokkolóak: 109 buszt vizsgáltak át eddig Budapesten - mindössze 45-tel nem volt gond

De lássuk a főpolgármester reakcióját! Agresszív fröcskölődés, arrogáns mutogatás, beszólogatás, ferdítés - semmi, ami az utasokat megnyugtatásáról vagy a felelősség vállalásáról szólna. Értem én, hogy óriási a “csúnyát mondó verseny” ellenzékben, de Karácsony Gergelynek nem a TISZA erőszakos stílusával kell versengenie, hanem a biztonságos közlekedést kell garantálnia a budapestieknek. A nyári sorozatos busztüzek óta a Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést végez a buszokon - hisz a budapestiek biztonsága az első. A kérdés az, hogy ha egy városvezetés állítása szerint elvégzi a karbantartási munkákat, akkor mitől félnek ennyire? Miért ilyen idegesek? Aggódnak, hogy kiderül a főváros buszainak botrányos állapota? Csupa-csupa súlyos kérdés, amire ezek szerint a városvezetésnek csak a dühöngés a válasza - ezt majd a budapestiek értékelik