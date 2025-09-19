Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Kétszer meghaltam, és vitatkoznom kellett Istennel, hogy feltámadjak”

Isten
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 06:00
mennyországhalálközeli élmény
Pegi Robinson szerint igazi szakértője lett a halál kicselezésének.

Először ötéves korában volt halálközeli élménye, amikor egy tóban úszott. 25 évesen azonban, komplikációk léptek fel ikerterhessége alatt, és ismét a halál küszöbére kényszerült állni, Isten színe elé.

Gyerekei miatt könyörgött Istennek
Gyerekei miatt könyörgött Istennek Fotó:  Pexels

Halálközeli élménye során Istennel beszélgetett

Pegi Robinson úgy érezte, galaxisokon át sodródik, majd egy ragyogó, hófehér terembe érkezett. Ez volt az a hely, ahol találkozott Istennel, és könyörgött neki, hogy hadd térhessen vissza. Azonban a Mindenható ezt nem akarta, sőt még elkényeztetett gyereknek is nevezte.

Elkezdtem kiabálni vele: Dehogy megyek! Nem kényszeríthetsz, gyerekeim vannak, akiket fel kell nevelnem! - Elmondtam neki, hogy nem hagyhatom őket anyai szeretet és védelem nélkül a Földön. Ekkor a bal oldalamon egy jelenet tárult fel: láttam, ahogy belépek egy élelmiszerboltba. A pénztárnál egy pénztáros állt, előtte pedig egy kisfiú toporzékolt, hisztizett, hogy azonnal megkapja, amit akar. Visszafordultam Istenhez, és akkor megértettem, hogy ő ezt a képet használja arra, hogy megmutassa: úgy viselkedem, mint egy elkényeztetett gyerek. Tudtam, hogy ezzel arra akart figyelmeztetni, hogy alázattal kell előtte állnom

- mesélte Pegi.

Isten azt mondta Peginek, aki most 64 éves, hogy eljött az ő ideje. Ezután megpróbált alkut kötni Istennel: ha meg tudja neki mutatni, hogy a gyerekei jobban járnak nélküle, akkor beleegyezik, hogy maradjon. 

Amint választ várt, észrevett egy férfit, aki rá várt, hogy vele menjen, Jézust. „Hátulról láttam őt: fehér ruhát viselt, hullámos haja a válláig ért. Amint mellé álltam, visszahullottunk a Földre, pontosan a lakókocsink teteje fölé, az éjszakában. Benéztem, és láttam a fiaimat, amint arról beszélgetnek, hogy meghaltam.”

Legkisebb fia, Jeremy, aki ma 44 éves, odafordult bátyjához, a ma 45 éves Matthew-hoz, és ezt mondta: „Vissza akarom kapni anyát, és most azonnal!” Ez a fájdalom túl sok volt Pegi számára, ezért úgy döntött, visszatér a Mennyország várótermébe.

„Sírtam Jézus lábainál, Isten ott ült mellette. Tudtam, hogy az én hibám, hogy meghaltam, kockáztattam, és így ez lett a következmény. Úgy döntöttem, maradok, és majd ott várok a fiaimra, hogy egyszer csatlakozzanak hozzám. Amint kezdtem megnyugodni, megkérdeztem Istent: Ki fog nekik tanítani rólad? - Hirtelen újra a kórházban találtam magam.”

Bár mindkét babáját elveszítette, Pegi Robinsonnak sikerült életben maradnia - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu