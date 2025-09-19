„Kétszer meghaltam, és vitatkoznom kellett Istennel, hogy feltámadjak”

Először ötéves korában volt halálközeli élménye, amikor egy tóban úszott. 25 évesen azonban, komplikációk léptek fel ikerterhessége alatt, és ismét a halál küszöbére kényszerült állni, Isten színe elé.

Gyerekei miatt könyörgött Istennek Fotó: Pexels

Halálközeli élménye során Istennel beszélgetett

Pegi Robinson úgy érezte, galaxisokon át sodródik, majd egy ragyogó, hófehér terembe érkezett. Ez volt az a hely, ahol találkozott Istennel, és könyörgött neki, hogy hadd térhessen vissza. Azonban a Mindenható ezt nem akarta, sőt még elkényeztetett gyereknek is nevezte.

Elkezdtem kiabálni vele: Dehogy megyek! Nem kényszeríthetsz, gyerekeim vannak, akiket fel kell nevelnem! - Elmondtam neki, hogy nem hagyhatom őket anyai szeretet és védelem nélkül a Földön. Ekkor a bal oldalamon egy jelenet tárult fel: láttam, ahogy belépek egy élelmiszerboltba. A pénztárnál egy pénztáros állt, előtte pedig egy kisfiú toporzékolt, hisztizett, hogy azonnal megkapja, amit akar. Visszafordultam Istenhez, és akkor megértettem, hogy ő ezt a képet használja arra, hogy megmutassa: úgy viselkedem, mint egy elkényeztetett gyerek. Tudtam, hogy ezzel arra akart figyelmeztetni, hogy alázattal kell előtte állnom

- mesélte Pegi.

Isten azt mondta Peginek, aki most 64 éves, hogy eljött az ő ideje. Ezután megpróbált alkut kötni Istennel: ha meg tudja neki mutatni, hogy a gyerekei jobban járnak nélküle, akkor beleegyezik, hogy maradjon.

Amint választ várt, észrevett egy férfit, aki rá várt, hogy vele menjen, Jézust. „Hátulról láttam őt: fehér ruhát viselt, hullámos haja a válláig ért. Amint mellé álltam, visszahullottunk a Földre, pontosan a lakókocsink teteje fölé, az éjszakában. Benéztem, és láttam a fiaimat, amint arról beszélgetnek, hogy meghaltam.”

Legkisebb fia, Jeremy, aki ma 44 éves, odafordult bátyjához, a ma 45 éves Matthew-hoz, és ezt mondta: „Vissza akarom kapni anyát, és most azonnal!” Ez a fájdalom túl sok volt Pegi számára, ezért úgy döntött, visszatér a Mennyország várótermébe.

„Sírtam Jézus lábainál, Isten ott ült mellette. Tudtam, hogy az én hibám, hogy meghaltam, kockáztattam, és így ez lett a következmény. Úgy döntöttem, maradok, és majd ott várok a fiaimra, hogy egyszer csatlakozzanak hozzám. Amint kezdtem megnyugodni, megkérdeztem Istent: Ki fog nekik tanítani rólad? - Hirtelen újra a kórházban találtam magam.”

Bár mindkét babáját elveszítette, Pegi Robinsonnak sikerült életben maradnia - írja a Mirror.