A halál markában: szokatlan kiegészítő mentette meg a szívlövéstől a fiatal férfit

Aidan Perryt egy szokatlan dolog mentette meg szó szerint a halál markából.

A férfit szinte egy hajszál választotta el a halálos lövéstől. Forrás: Facebook

A 20 éves fiatalt, aki a floridai Ocala városából származik, júniusban véletlenül mellkason lőtték egy 40-es kaliberű pisztollyal barátja házában. Perry a lövés idején egy aranyláncot viselt, amelyen egy kereszt alakú medál lógott, és mint később kiderült pajzsként védte őt.

A lövést követően azonnal kórházba szállították, majd műtétre került sor. Azonban az orvosok szerint a nyaklánca kulcsfontosságú szerepet játszott túlélésében, ugyanis kettéhasíthatta a golyót, így megkímélve a létfontosságú szerveit a súlyos károsodástól.

Bár túlélte a lövést, a golyó állítólag átment a mellkasán, a hónalja közelében távozott, majd ismét a testébe hatolt a karján keresztül, és eltörte a felkarcsontját. Eleinte Perry azt hitte nem fogja túlélni a történteket, ugyanis rengeteg vért látott, amikor ránézett sérüléseire.

Most már inkább egy emlékeztető… hogy soha ne kételkedj. Hinni kell, és Isten biztosan létezik.

- mondta a fiatal, akinek hite csak megerősödött, miután életét megmentette a kereszt alakú medálja.

A láncot még édesapjától kapta ajándékba az előző karácsonykor, a lövést követő képeken pedig már kettétörve látható.

Khafra Garcia Henry, a sebész, aki megműtötte Perryt, elárulta, hogy a fiatal férfi nagyon szerencsés ember, mert ha a lánc nincs ott, a lövés kimenetele akár tragikus is lehetett volna.

Amikor általában ilyen sérüléseket látunk, azok szörnyű következményekkel járnak.

Henry kiemelte, hogy szerencséje volt a fiatalnak, mivel a golyó nem hatolt be a mellkasfalába.

A férfit, aki véletlenül rálőtt Perryre, a Sumter megyei hatóságok letartóztatták, és gondatlanságból okozott testi sértéssel vádolták meg - írta a People.