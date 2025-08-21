UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
A halál markában: szokatlan kiegészítő mentette meg a szívlövéstől a fiatal férfit

lövés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 14:30
kórházhalálközeli élmény
Egy 20 éves fiatal mellkasát találta el a lövedék, azonban egy szokatlan pajzs megakadályozta a tragédiát. Az orvosok szerint a puszta szerencsén múlott, hogy az eltévedt lövedék nem talált el fontos szerveket a testében.

Aidan Perryt egy szokatlan dolog mentette meg szó szerint a halál markából.

A férfit szinte egy hajszál választotta el a halálos lövéstől. Forrás: Facebook

A 20 éves fiatalt, aki a floridai Ocala városából származik, júniusban véletlenül mellkason lőtték egy 40-es kaliberű pisztollyal barátja házában. Perry a lövés idején egy aranyláncot viselt, amelyen egy kereszt alakú medál lógott, és mint később kiderült pajzsként védte őt.

A lövést követően azonnal kórházba szállították, majd műtétre került sor. Azonban az orvosok szerint a nyaklánca kulcsfontosságú szerepet játszott túlélésében, ugyanis kettéhasíthatta a golyót, így megkímélve a létfontosságú szerveit a súlyos károsodástól.

Bár túlélte a lövést, a golyó állítólag átment a mellkasán, a hónalja közelében távozott, majd ismét a testébe hatolt a karján keresztül, és eltörte a felkarcsontját. Eleinte Perry azt hitte nem fogja túlélni a történteket, ugyanis rengeteg vért látott, amikor ránézett sérüléseire. 

Most már inkább egy emlékeztető… hogy soha ne kételkedj. Hinni kell, és Isten biztosan létezik.

- mondta a fiatal, akinek hite csak megerősödött, miután életét megmentette a kereszt alakú medálja.

Szokatlan dolog mentett meg egy férfit a halál markából. Fotó: Facebook

A láncot még édesapjától kapta ajándékba az előző karácsonykor, a lövést követő képeken pedig már kettétörve látható.

Khafra Garcia Henry, a sebész, aki megműtötte Perryt, elárulta, hogy a fiatal férfi nagyon szerencsés ember, mert ha a lánc nincs ott, a lövés kimenetele akár tragikus is lehetett volna.

Amikor általában ilyen sérüléseket látunk, azok szörnyű következményekkel járnak.

Henry kiemelte, hogy szerencséje volt a fiatalnak, mivel a golyó nem hatolt be a mellkasfalába. 

A férfit, aki véletlenül rálőtt Perryre, a Sumter megyei hatóságok letartóztatták, és gondatlanságból okozott testi sértéssel vádolták meg - írta a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
