Így adózik a gyönyörű magyar szurkolólány, Diogo Jota emléke előtt - az egész Puskás Arénában hallható lesz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 07:30
Megható gesztust kezdeményez, a leghűségesebb magyar szurkolólány. Cintia akkor vált ismertté, amikor a Facebookon felajánlotta a Magyarország-Szerbia meccsre szóló jegyét egy rászorulónak, miután kiderült, hogy egy orvosi beavatkozás miatt nem vehet részt a csapat buzdításában. Most azt szeretné, ha a magyar-portugál találkozón az egész stadion Diogo Jota emléke előtt tisztelegne.
Az egész világ futballrajongó társadalmát megdöbbentette Diogo Jota, a portugál labdarúgó halálhíre. A futballista július 3-án, egy autóbalesetben vesztette életét. Szeptember 9-én a magyar labdarúgó-válogatott éppen Portugália csapatával találkozik a Puskás Arénában.

Diogo Jota falfestménye előtt folyamatosan tisztelegnek a szurkolók Fotó: Anadolu

Az egyik legcsinosabb, és egyben leghűségesebb magyar szurkolólány mindenképpen szeretné biztatni a mieinket, de ezúttal a vendégjátékosok és szurkolók felé is szeretné kifejezni szolidaritását, az őket ért veszteség miatt.

- Azt gondoltam, hogy jó ötlet lenne, ha megemlékeznénk Diogo Jotáról. Mivel a mezén a 20-as szám szerepelt, szeretném, ha a 20. perctől kezdve egy percen át az egész stadion tapsolna a tiszteletére – mondta a Borsnak Cintia.

Cintia tapsolást kezdeményez Jota emlékére Fotó: Olvasói

Diego Jota halála a magyarokat is megdöbbentette

Tüske Attila, a Carpathian Brigade vezetője, jó ötletnek tartja Cintia javaslatát, amire maga is gondolt már.

- Természetesen együttérzünk a portugál srác hozzátartozóival, illetve szurkolóival – mondta röviden a drukker.

Cintia neve két évvel ezelőtt került be a köztudatba. Akkor hiába rendelkezett jeggyel a magyar-szerb meccsre, nem mehetett el egy orvosi kezelés miatt. Nem szerette volna azonban, hogy a belépő kárba vesszen, ezért felajánlotta azt valakinek, akinek nem lett volna pénze a tikettet megvásárolni.

 

