Diogo Jota özvegye ismét megtörte a csendet, zokognak a rajongók

A kép, amelyet Rute Cardoso, Diogo Jota özvegye közzétett, egyszerre megrendítő és szimbolikus. A templom tetején magasodó kereszt a hitet és az örökkévalóságot jelképezi, a hozzá erősített jegygyűrű pedig a kimondott fogadalmat: „amíg a halál el nem választ.” Bár a futballvilág a kegyetlen tragédiával egy csodálatos emberrel lett szegényebb, Jota özvegye világossá tette, hogy számára a halál sem szakíthatja szét a köteléket.

Diogo Jota özvegye új posztjával ismét könnyeket csalt mindenki szemébe Fotó: Andrew Powell

Diogo Jota felesége rengeteg támogatást kap a szurkolóktól

A megható poszt alatt szurkolók ezrei fejezték ki együttérzésüket és szeretetüket. „Erőt kívánunk neked, sosem vagy egyedül” – írta egy Liverpool-drukker, míg mások azt hangsúlyozták, hogy Rute bátorsága és kitartása példaértékű. A kommentek soraiban nemcsak szomorúság, hanem hatalmas mennyiségű szeretet és támogatás áradt: sokan úgy fogalmaztak, hogy Rute ereje a világ minden részére eljut, és hogy ezzel Jota öröksége is tovább él. Akadtak olyan szurkolók, akik képeket osztottak meg róla a Liverpool mezében, mások gyertyát gyújtottak a tiszteletére, vagy egyszerűen csak egy szív emojival üzenték: nincsen egyedül.

Rute már korábban is megosztotta, mennyire fájdalmas a gyász. Esküvőjük után mindössze egy hónappal így írt: "Egy hónapja annak, hogy még a halál sem választhat el minket. Örökké. A te kis fehér csajod"– szavai mögött ott rejtőzött a szívszorító felismerés, hogy közös történetük a földön túl is folytatódik.

Diogo Jota és Rute Cardoso 2025. június 22-én fogadtak örök hűséget egymásnak, ám boldogságuk tragikusan rövidre szabódott. A fiatal özvegy azóta is újra és újra megmutatja, hogy az igazi szerelem nem múlik el a halállal, hanem mélyebben gyökerezik annál – és minden gesztusával férje emlékét őrzi.