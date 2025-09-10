Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kettészakad az ország: már a vészjelzést is kiadták, brutális idő jön

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 06:00
Riasztászivatar
Úgy tűnik, ezt nem ússzuk meg szárazon! Az időjárás a következő napokban bekeményít...
Bors
A szerző cikkei

Az előrejelzések szerint a következő napokban nagy szükség lesz az esernyőkre. Majdnem a fél országban olyan durva lesz az időjárás-helyzet, hogy még jégesőre is készülni kell!

Esős időjárás
Nem ússzuk meg az esős időjárást! / Fotó: Gáll Regina

Esős idő lesz, és nem ez a legrosszabb

Szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, DK-en lehet még hőség. A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Csütörtök délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Pénteken napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten még elszórtan fordul elő csapadék. 26-27 fok körüli nyárias meleg jöhet - írja a Köpönyeg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
