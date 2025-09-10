Kettészakad az ország: már a vészjelzést is kiadták, brutális idő jön

Az előrejelzések szerint a következő napokban nagy szükség lesz az esernyőkre. Majdnem a fél országban olyan durva lesz az időjárás-helyzet, hogy még jégesőre is készülni kell!

Nem ússzuk meg az esős időjárást! / Fotó: Gáll Regina

Esős idő lesz, és nem ez a legrosszabb

Szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, DK-en lehet még hőség. A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Csütörtök délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Pénteken napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten még elszórtan fordul elő csapadék. 26-27 fok körüli nyárias meleg jöhet - írja a Köpönyeg.