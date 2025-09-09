Pokoli időjárás: villámárvíz, jégeső pusztított több vármegyében

Kopogott a jég a betonon, az ereszcsatorna nem tudta elvezetni a rengeteg esőt, olyan erővel zúdult a Heves vármegyei Zaránk településre.
Jászjákóhalmán, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében borsó nagyságú jég zuhogott: úgy kopogott a jég a kertben, mintha pattogott volna valami, ráadásul viharos szél tombolt eközben. Az utcákon is hömpölygött a víz, az autók küszöbéig ért, akadt, aki a házát sem tudta elhagyni a vihar miatt. A veteményeseket is eláztatta a rengeteg eső: a helyiek vízelvezető árkokat készítettek, hogy meg tudják közelíteni a kertet. A hömpölygő víz miatt két férfi még horgászni is nekiállt Jászdózsán: úgy nézett ki az utca, mint egy folyó - hangzott el a Tényekben hétfőn este.
Mindez vasárnap éjjel történt. Az előrejelzés szerint ma változatos időjárás vár ránk: a nap a hajnali és reggeli zivatarok, záporok után többórás napsütéssel köszönt be. Délután azonban ismét beborulhat az ég, az esernyőt tehát semmi esetre sem érdemes otthon hagyni.
