Pokoli időjárás: villámárvíz, jégeső pusztított több vármegyében

Kopogott a jég a betonon, az ereszcsatorna nem tudta elvezetni a rengeteg esőt, olyan erővel zúdult a Heves vármegyei Zaránk településre.

Pokoli időjárás: vihar tombolt több vármegyében is / Fotó: Tények

Jászjákóhalmán, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében borsó nagyságú jég zuhogott: úgy kopogott a jég a kertben, mintha pattogott volna valami, ráadásul viharos szél tombolt eközben. Az utcákon is hömpölygött a víz, az autók küszöbéig ért, akadt, aki a házát sem tudta elhagyni a vihar miatt. A veteményeseket is eláztatta a rengeteg eső: a helyiek vízelvezető árkokat készítettek, hogy meg tudják közelíteni a kertet. A hömpölygő víz miatt két férfi még horgászni is nekiállt Jászdózsán: úgy nézett ki az utca, mint egy folyó - hangzott el a Tényekben hétfőn este.