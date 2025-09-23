Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Páros lábbal rúgja ránk az ajtót az igazi ősz: brutális, ami ránk vár

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 06:30
csapadékősz
Érdemes lesz esernyőt tartani magunknál a következő napokban, ugyanis megérkezik a csapadékkal teli igazi ősz. Mutatjuk mit tartogat az időjárás!

A hét első fele éles kontrasztot hoz az országban: míg délen még nyárias melegben sütkérezhetünk, északnyugaton már csapadék és lehűlés vár. A következő napokban egyre inkább az ősz veszi át a főszerepet az időjárásban.

Csapadékos időjárással folytatódik a hét.
Csapadékos időjárással folytatódik a hét. (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels.com

Jobb lesz felkészülni, ugyanis nem fog kímélni minket az őszi időjárás

Kedden északnyugaton erősen felhős lesz az ég, záporok és zivatarok tarkítják a napot. Ezzel szemben délkeleten még fátyolfelhős és száraz idő várható. A hőmérséklet  22 és 32 fok között fog mozogni, északnyugaton hűvösebb lesz.

Szerdán borongós, erősen felhős idő ígérkezik, többfelé esővel és zivatarokkal, főként keleten. Az élénk északkeleti szél tovább csökkenti a hőérzetet, a maximumok mindössze 15-25 fok között alakulnak.

Csütörtökön marad a borús, szeles idő, záporokkal. A délutáni hőmérséklet 19-22 fokra mérséklődik, igazi őszi hangulatot teremtve - írta a Köpönyeg.

 

