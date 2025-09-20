Visszatér a nyár a hétvégére: ilyen időjárásra számíthatsz!

Hiába tart már jó pár hete a szeptember, még most sem kell búcsút mondanunk teljesen a nyártól. Az időjárás ráadásul most tökéletesen időzített, a hétvégére érkezik a felmelegedést. Az embereknek még lehetőségük van egy rövid vakáció megejtésére. Szombaton, szeptember 20-án a napsütést nem fogják megzavarni a felhők. A hőmérséklet 25 és 30 fok közötti maximumokat fog mutatni. A meleg, derűs idő egy kis ideig elhitetheti velünk, hogy még nem ért véget a nyár – írja a köpönyeg.hu.

Ilyen lesz az idő szombaton Fotó: köpönyeg.hu

Időjárás a hétvégén: mire számíthatunk vasárnap?

Vasárnap, szeptember 21-én tovább melegszik az idő, a hőmérséklet elérheti a 30-31 fokot. A nap továbbra is zavartalanul derűs lesz. A megemelkedett hőmérsékletet enyhíteni fogja a megélénkült, főleg déli, délkeleti szél. Vasárnap száraz időre kell számítani, de a HungaroMet előrejelzése szerint a száraz idő és nyáriasan meleg nappalok segíteni fogják a növények érését és a betakarítását is.

A késő nyár jót tesz szántóföldjeink termésének:

Az elmúlt napok csapadéka szinte országszerte átnedvesítette legalább a talaj fölső rétegét, mely a frissen elvetett repce csírázásához, keléséhez igen jól jött. A kukoricának és a napraforgónak azonban már nem hiányzott, az aratást pedig hátráltatta. A folytatásban a következő hét közepéig száraz idő és nyáriasan meleg nappalok következnek, mely az érést és a betakarítást segíti

– írják.