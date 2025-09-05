Reggel ősz, délután nyár! Így alakul az időjárás a napokban

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 06:30
Érdemes esernyővel készülni.
A szerző cikkei

A pénteki napsütést délután felhősödés követi, miközben az északnyugati szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan előfordul zápor vagy zivatar. Előreláthatóan 30-35 fokos országos hőség támad le ránk.

Az időjárás még nem fordul teljesen őszbe Fotó: Forrás: Freepik.com

Nyugaton már ragyogó napsütés lesz szombaton, míg keleten még záporok fordulnak elő a gomolyokból. Délutánra mérséklődik az eleinte erős északnyugati szél. 29 fok körüli értéket mérhetünk.

Vasárnap napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. Csak néhol fordul elő csapadék. Reggel 15, délután 29 fok körüli maximumok várhatók - írja a Köpönyeg időjárás előrejelzése.

Fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés és száraz, nyárias idő jöhet hétfőn. Újra 30 fok köré melegszik a levegő.


 

 

