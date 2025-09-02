Brutális ítéletidő a szomszédban: Több települést is elöntött a víz - Videó

Az Isztriai-félsziget nyugati részét kedden hirtelen és rendkívül heves viharok sújtották, amelyek áradásokat és földcsuszamlást okoztak. A szlovén–horvát határ mentén a Dragonja folyó kilépett a medréből, több vízfolyás is megáradt. A legsúlyosabb helyzet Piranban alakult ki, ahol a Tartini téren 30 centiméteres víz borította az utcákat – írja az Origo.
Portorozban és Kostabonában is komoly károkról számoltak be, utóbbiban földcsuszamlás is történt. Horvátországban különösen Novigrad és Umag kapott nagy mennyiségű esőt: előbbinél 120, utóbbinál 98 milliméter hullott rövid idő alatt. A térségben minden elérhető tűzoltó- és mentőegység dolgozik, más városokból is küldtek erősítést. A hatóságok vörös riasztást adtak ki, és arra kérik a lakosságot, maradjanak otthon, kerüljék a folyók környékét. A meteorológiai szolgálatok szerint egy „csapadékvonat” vonult át, ami extrém mennyiségű esőt és több ezer villámcsapást hozott. Az előrejelzések szerint szerdára mérséklődik az időjárás, de a helyreállítás napokat vehet igénybe. Az ítéletidő nem új jelenség a térségben, Horvátországban korábban is történt hasonló áradás.
