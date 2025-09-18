Melegszik az idő, még próbálkozik a nyári időjárás

A hét eleji hűvös időjárást lassan váltja fel a kellemes meleg. A futó záporok és a felerősödött szél helyett megjelenik a rétegfelhőzet, de ez sem marad sokáig. Csütörtökön még felhős égre ébredhetünk, de a borús idő a nap közepére elmúlik. A nap további része napos lesz, így a hőmérséklet is megemelkedik, reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.
Pénteken már érezhető a felmelegedés ereje. Csapadék biztosan nem fog esni, sőt egy felhő sem lesz az égen. A derűs idő miatt délután már 24-29 fok között mozog a hőmérséklet. A szél ereje is csökkenni fog, csak egy 9 kilóméter per órás szellőre kell számítania az embereknek. A napszemüveget nem érdemes pénteken otthon hagyni - írja a köpönyeg.hu.
A felmelegedéssel visszatér a szárazság is. A HungaroMet előrejelzése szerint:
szerdától száradni, szikkadni tudnak a talajok, egy héten át száraz, napos időre van kilátás az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekkel
