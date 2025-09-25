Brutális, mit tartogat az időjárás, de ez még csak a kezdet...

A Köpönyeg előrejelzése szerint változékony időjárásra készülhetünk a hét második felében. De jobb lesz ha felkészülünk, az esős időszak még csak most kezdődik.

Kiszámíthatóvá válik az időjárás Fotó: Köpönyeg.hu

Csütörtökön, szeptember 25-én borongós, hűvösebb idő vár ránk. A nappali csúcshőmérséklet mindössze 16 fok körül alakul, míg a hajnalok és a reggeli órák 10 fok körüli hőmérsékletekkel indulnak. A felhőzet szinte egész nap meghatározó lesz, és bár a csapadék nem lesz jelentős. A szél mérséklődik, átlagosan 19 km/h-s légmozgásra számíthatunk. Az idő inkább ősziesnek ígérkezik, így érdemes melegebb öltözetet választani, különösen a reggeli induláskor.

Pénteken, szeptember 26-án sem érkezik még igazi felmelegedés, ám a hőmérsékleti értékek kissé kedvezőbbek lesznek, mint az előző napon. A legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 17 fokot, az éjszakai órákban pedig 11 fok köré csökken a hőmérő higanyszála. A felhőzet továbbra is jelen marad, kisebb eső, 1 mm csapadék várható. A légmozgás mérsékelt marad, átlagosan 12 km/h körüli széllel kell számolnunk. A borongós, hűvös időjárás miatt a hétvégi programok tervezésekor érdemes számításba venni, hogy esőkabát vagy esernyő jól jöhet, különösen szabadtéri elfoglaltság esetén.