Brutális, mit tartogat az időjárás, de ez még csak a kezdet...

A Köpönyeg előrejelzése szerint változékony időjárásra készülhetünk a hét második felében. De jobb lesz ha felkészülünk, az esős időszak még csak most kezdődik.
Csütörtökön, szeptember 25-én borongós, hűvösebb idő vár ránk. A nappali csúcshőmérséklet mindössze 16 fok körül alakul, míg a hajnalok és a reggeli órák 10 fok körüli hőmérsékletekkel indulnak. A felhőzet szinte egész nap meghatározó lesz, és bár a csapadék nem lesz jelentős. A szél mérséklődik, átlagosan 19 km/h-s légmozgásra számíthatunk. Az idő inkább ősziesnek ígérkezik, így érdemes melegebb öltözetet választani, különösen a reggeli induláskor.
Pénteken, szeptember 26-án sem érkezik még igazi felmelegedés, ám a hőmérsékleti értékek kissé kedvezőbbek lesznek, mint az előző napon. A legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 17 fokot, az éjszakai órákban pedig 11 fok köré csökken a hőmérő higanyszála. A felhőzet továbbra is jelen marad, kisebb eső, 1 mm csapadék várható. A légmozgás mérsékelt marad, átlagosan 12 km/h körüli széllel kell számolnunk. A borongós, hűvös időjárás miatt a hétvégi programok tervezésekor érdemes számításba venni, hogy esőkabát vagy esernyő jól jöhet, különösen szabadtéri elfoglaltság esetén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.