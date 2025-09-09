Most közölték: brutális, ami ma az égből ránk szakad, ebben nem lesz köszönet

A következő napok esősen alakulnak, és némi lehűlésre is számítani kell. Ismét változékony lesz az időjárás, mutatjuk, mit jósolnak az előrejelzések!
Kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható. A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Zala vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Felhőszakadás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást, ami azt jelenti, hogy az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
Szerdán többnyire erősen felhős lesz az ég, nyugat felől elszórtan zápor, helyenként zivatar érkezhet. A nappali csúcshőmérséklet 27 fok köré mérséklődik.
Csütörtökön is kitart a borongós időjárás, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet 21 és 30 fok között változik, délkeleten maradhat a hőség - írja a Köpönyeg.
