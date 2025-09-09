Most közölték: brutális, ami ma az égből ránk szakad, ebben nem lesz köszönet

A következő napok esősen alakulnak, és némi lehűlésre is számítani kell. Ismét változékony lesz az időjárás, mutatjuk, mit jósolnak az előrejelzések!

Az eseryőkre nagy szükség lesz ilyen időjárás mellett / Fotó: Pexels.com

Kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható. A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Zala vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Felhőszakadás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást, ami azt jelenti, hogy az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Szerdán többnyire erősen felhős lesz az ég, nyugat felől elszórtan zápor, helyenként zivatar érkezhet. A nappali csúcshőmérséklet 27 fok köré mérséklődik.

Csütörtökön is kitart a borongós időjárás, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet 21 és 30 fok között változik, délkeleten maradhat a hőség - írja a Köpönyeg.