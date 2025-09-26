Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hidegfront tépi szét az országot, és még köd is lesz

hidegfront
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 06:30
ködborult időidőjárás
Kiderült, milyen időt tartogat számunkra az ősz. Hidegfront és köd is várható a következő napokban.
K. C.
A szerző cikkei

Beköszöntött a csillagászati ősz és bizony ez az időjárásban is alaposan meglátszik. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket, ráadásul felhőátvonulások, eső, köd és borult idő lesz jellemző a következő napokban.

köd, hidegfront
Hidegfront, köd és borult időre jellemzi majd a következő napokat / 
Fotó: belizar / Shutterstock

Péntek: A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

Szombat: Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók.

Vasárnap: Változó felhőzet ígérkezik, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik.

Hétfő: A felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti légmozgás sok helyen megélénkül, néhol erősebb széllökés is kísérheti. A minimum 3 és 10 fok között alakul, a legmelegebb órákban 16 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.

Ezt érdemes tudni a hidegfront kapcsán

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - közölte dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.


 

