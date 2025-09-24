Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kettészakadt az ország: Egészen riasztó, amit Németh Lajos mondott hazánk időjárásáról

Németh Lajos
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 14:40
időjárásmeteorológusMokka
Szerda reggel bizony már előkerülhettek a kiskabátok és az esernyők. Németh Lajos ráadásul nem sok jóval kecsegtet, már ami az időjárást illeti.
Doris
A szerző cikkei

Kedden még nyár, szerdán már esős, borús, szeles ősz! Nem csoda, hogy a Mokka szeptember 24-i adásában arról faggatta a műsor riportere Németh Lajos meteorológust, hogy vajon végleg búcsút inthetünk-e a napsütésnek és a nyárias melegnek, vagy van még remény némi szabadtéri programra. Vajon milyen fordulattal kecsegtet hazánk időjárása?

időjárás
Esősre fordul az időjárás (Fotó: Gorgev /  Shutterstock)

Nagyon érdekesen alakul az időjárásunk

- kezdte Németh Lajos szerdán reggel a Margitszigeten.

– Ma is, de már tegnap is nagyon nagy volt a hőmérséklet különbség az ország északi és déli része között. Sopron, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd térségében 16-17 fokot mutattak a hőmérők. Ősz. Igazi, sőt, októberi ősz. Ezzel szemben az ország keleti, dél-keleti vidékein, Békés-vármegyében, Csongrád-vármegyében 32 fokot mutattak a hőmérők. Ilyenkor elbizonytalanodik az ember, hogy akkor mit is vegyen föl. Attól függ, hogy hova megyünk. Ez a különbség megmarad még ma is, hiszen az Alpokalján, a nyugati országrészben, valamint az Északi-hegyvidék térségében mindössze 14-15 fok lesz a kora délutáni órákban. Itt a fővárosban is csak alulról súroljuk majd a 20 fokot. Ezzel szemben a déli, dél-keleti megyékben 25-27 fokos, kellemes időjárás várható. Itt hullámzik fölöttünk egy front, egy elég hosszú front, amelyik a két évszakot elválasztja - ecsetelte Németh Lajos a Mokka stábjának, majd rátért arra is, mennyire érdemes esernyő nélkül elindulnunk a napokban.

– Akik ma az ország nyugati, észak-nyugati, északi vidékein lesznek, ott az esernyő vagy esőkabát mindenképpen szükséges lesz. Máshol viszont nem várható csapadék. Mindenki választhat magának Magyarországon belül időjárást, öltözéket és esőkelléket is - emelte ki Németh Lajos, hozzátéve, hogy az országot uraló front várhatóan pénteken hagyja majd el az ország térségét, így a hétvégére normalizálódik az időjárásunk.

A következő napok időjárása

Csütörtökön marad a szeles, borús időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 -22 fok közötti értékekre számíthatunk.

Pénteken erősen felhős, időnként borult időre van esély, de csak elszórtan alakulhat ki eső vagy zápor. A hőmérséklet 14-23 fok között mozoghat - írja a Köpönyeg.

 

