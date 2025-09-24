Csúnya fordulattal rontja el a napunkat az időjárás, és ez nem lesz jobb...

Mutatjuk, mit ígér az időjárás előrejelzés a következő napokra! Sajnos lehűlésre kell készülni és szükség lesz az esernyőkre is!
Szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik. A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.
Csütörtökön marad a szeles, borús időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 -22 fok közötti értékekre számíthatunk.
Pénteken erősen felhős, időnként borult időre van esély, de csak elszórtan alakulhat ki eső vagy zápor. A hőmérséklet 14-23 fok között mozoghat - írja a Köpönyeg.
