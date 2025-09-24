Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Csúnya fordulattal rontja el a napunkat az időjárás, és ez nem lesz jobb...

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 06:00
A következő napokban egyre több helyen ered el az eső. Nem lesz kegyes velünk az időjárás!
Mutatjuk, mit ígér az időjárás előrejelzés a következő napokra! Sajnos lehűlésre kell készülni és szükség lesz az esernyőkre is!

Az időjárás sok esőt tartogat
Lehűléssel tér vissza az esős időjárás / Fotó:  Pexels

A következő napok időjárása

Szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik. A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

Csütörtökön marad a szeles, borús időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 -22 fok közötti értékekre számíthatunk.

Pénteken erősen felhős, időnként borult időre van esély, de csak elszórtan alakulhat ki eső vagy zápor. A hőmérséklet 14-23 fok között mozoghat - írja a Köpönyeg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
