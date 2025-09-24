Csúnya fordulattal rontja el a napunkat az időjárás, és ez nem lesz jobb...

Mutatjuk, mit ígér az időjárás előrejelzés a következő napokra! Sajnos lehűlésre kell készülni és szükség lesz az esernyőkre is!

Lehűléssel tér vissza az esős időjárás / Fotó: Pexels

A következő napok időjárása

Szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik. A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

Csütörtökön marad a szeles, borús időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 -22 fok közötti értékekre számíthatunk.

Pénteken erősen felhős, időnként borult időre van esély, de csak elszórtan alakulhat ki eső vagy zápor. A hőmérséklet 14-23 fok között mozoghat - írja a Köpönyeg.