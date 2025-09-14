Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Félmilliárdot lehetett nyerni ezzel a hat lottószámmal

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 16:05
nyerőszámokhatoslottó
Kisorsolták a legfrissebb nyerőszámokat! 530 millió forint volt a tét a hatoslottón.

Lassan mindenkinek természetessé válik a hatoslottó új játékrendje: mint ismert, szeptember eleje óta heti két alkalommal sorsolnak, csütörtökönként és vasárnap - így természetesen ma is volt esélyük nyerni azoknak, akik a legutóbbi húzás óta ikszeltek.

Bő félmilliárd volt a tét a hatoslottón
Bő félmilliárd volt a tét a hatoslottón Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Bő félmilliárdért lehetett ikszelni: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

A hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi sorsolásán, 2025. szeptember 14-én a következő nyerőszámokat húzták ki:

1 (egy)

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

22 (huszonkettő)

34 (harmincnégy)

Nem lett telitalálat, 610 millió forintért lehet játszani a jövő héten.

Az e heti ötöslottó és Joker nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu