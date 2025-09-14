Félmilliárdot lehetett nyerni ezzel a hat lottószámmal

Lassan mindenkinek természetessé válik a hatoslottó új játékrendje: mint ismert, szeptember eleje óta heti két alkalommal sorsolnak, csütörtökönként és vasárnap - így természetesen ma is volt esélyük nyerni azoknak, akik a legutóbbi húzás óta ikszeltek.
A hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi sorsolásán, 2025. szeptember 14-én a következő nyerőszámokat húzták ki:
1 (egy)
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
22 (huszonkettő)
34 (harmincnégy)
Nem lett telitalálat, 610 millió forintért lehet játszani a jövő héten.
Az e heti ötöslottó és Joker nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.