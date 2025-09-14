Félmilliárdot lehetett nyerni ezzel a hat lottószámmal

Lassan mindenkinek természetessé válik a hatoslottó új játékrendje: mint ismert, szeptember eleje óta heti két alkalommal sorsolnak, csütörtökönként és vasárnap - így természetesen ma is volt esélyük nyerni azoknak, akik a legutóbbi húzás óta ikszeltek.

Bő félmilliárd volt a tét a hatoslottón Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Bő félmilliárdért lehetett ikszelni: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

A hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi sorsolásán, 2025. szeptember 14-én a következő nyerőszámokat húzták ki:

1 (egy)

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

22 (huszonkettő)

34 (harmincnégy)

Nem lett telitalálat, 610 millió forintért lehet játszani a jövő héten.

