Dermesztő: holttest találtak a repülőgép hajtóművében

Egy utas holttestére bukkantak az American Airlines egyik repülőgépének futóművében a Charlotte nemzetközi repülőtéren. A járat Európából érkezett vasárnap reggel Észak-Karolina államba.
A Charlotte-Mecklenburg Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a repülőgép karbantartását végző személyzet találta meg a holttestet 9 óra körül, a helyszínre kiérkező hatóságok pedig halottnak nyilvánították az illetőt.
Az American Airlines közleményben tudatta, hogy együttműködnek a hatóságokkal a vizsgálat során. A repülőtér illetékesei hozzátették:
Mélységesen elszomorít minket a hír, és szükség szerint támogatjuk a rendőrségi nyomozást. A repülőtér működése zavartalanul folytatódik.
John Nance repülési szakértő szerint a futóműben való utazás szinte mindig végzetes:
Egy emberi test, ha órákon át mínusz 15 fokos hőmérsékletnek van kitéve, súlyos fagyási sérüléseket és végtagvesztést szenvedhet el, még abban az esetben is, ha a 10 ezer méteres, vagy annál nagyobb magasságban uralkodó teljes oxigénhiány nem vezet agyhalálhoz.
A szakértő szerint, ellentétben a vonatra való potyautasként való felszállással, a kereskedelmi repülőgépek futóműházában való rejtőzködés szinte mindig halálos - írja az ABC News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.