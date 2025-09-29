Dermesztő: holttest találtak a repülőgép hajtóművében

Egy utas holttestére bukkantak az American Airlines egyik repülőgépének futóművében a Charlotte nemzetközi repülőtéren. A járat Európából érkezett vasárnap reggel Észak-Karolina államba.

Repülős potyautas holttestét találták meg Fotó: Telsek / Shutterstock

A Charlotte-Mecklenburg Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a repülőgép karbantartását végző személyzet találta meg a holttestet 9 óra körül, a helyszínre kiérkező hatóságok pedig halottnak nyilvánították az illetőt.

Az American Airlines közleményben tudatta, hogy együttműködnek a hatóságokkal a vizsgálat során. A repülőtér illetékesei hozzátették:

Mélységesen elszomorít minket a hír, és szükség szerint támogatjuk a rendőrségi nyomozást. A repülőtér működése zavartalanul folytatódik.

A repülős potyautas sorsa

John Nance repülési szakértő szerint a futóműben való utazás szinte mindig végzetes:

Egy emberi test, ha órákon át mínusz 15 fokos hőmérsékletnek van kitéve, súlyos fagyási sérüléseket és végtagvesztést szenvedhet el, még abban az esetben is, ha a 10 ezer méteres, vagy annál nagyobb magasságban uralkodó teljes oxigénhiány nem vezet agyhalálhoz.

A szakértő szerint, ellentétben a vonatra való potyautasként való felszállással, a kereskedelmi repülőgépek futóműházában való rejtőzködés szinte mindig halálos - írja az ABC News.