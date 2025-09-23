"Nekem a bruttó fizetésem lesz a nettó" - A háromgyerekes anyák adómentessége miatt Erika zsebében sokkal több pénz marad októbertől

Októbertől már szja-mentesen kaphatják meg a háromgyerekes anyák a jövedelmüket, ami rengeteg nőnek és családnak lesz segítségére. A kormány ezzel szeretné ösztönözni a fiatalokat a gyermekvállalásra, ugyanakkor egy gesztus is azok felé, akik korábban alapítottak családot, és akik már felnevelték a gyermekeiket. A háromgyerekes anyák kedvezménye ugyanis nem csak azokat érinti, akik kiskorú gyerekeket nevelnek, hanem azokat is, akiknek a gyerekei már felnőttek, de akár még nyugdíj mellett is igénybe vehető. Na de hogyan néz ki pontosan az adómentesség a gyakorlatban?
Október elsejétől eltörlik a személyi jövedelemadót a háromgyerekes anyáknál a munkával megszerzett jövedelmeik, tehát például a munkabérük után — írja a NAV. Fontos azonban, hogy ezt igényelni kell, az adómentesség nem jár automatikusan!
Az adómentesség 250 ezer anyát érinthet és az előzetes számítások szerint átlagosan 1,3 millió forinttal marad több a háromgyerekes anyák zsebében.
Ráadásul az adómentesség nem csak azokat az anyákat illeti meg, akik kiskorú gyerekeket nevelnek, hanem azokat is, akiknek gyerekei már nagykorúak. Erika is épp ilyen: három lánya van, a legkisebb is már 26 éves.
Miután én már nyugdíjas vagyok, ezért most kevesebb óraszámban fogok dolgozni és miután nem lesz adóm, a nyugdíj miatt pedig tb-t sem kell fizetnem, ezért nekem a bruttó fizetésem lesz a nettó. Ez azt jelenti nekem, hogy kevesebb óraszámért közel ugyanannyit fogok keresni, mint most teljes állásban
— mesélte lapunknak Erika, aki egy Pest vármegyei idősek otthonában dolgozik több mint 20 éve. A kimagasló munkájáért 2023-ban Miniszteri Elismerő Oklevelet is kapott a Belügyminisztériumtól.
Erika eddig 160 órában dolgozott ápolónőként, azonban novembertől csak 120 órában fog. Ráadásul mivel 12 órás műszakokban dolgoznak az öregek otthonában, ezért Erikának egy hónapban mindössze 10 napot kell majd dolgoznia és mindezt ugyanazért a pénzért, mint korábban.
Én nagyon örültem neki, állati nagy segítség. Sokkal többet tudok félretenni, vagy akár az unokákra, a családra költeni, de közben sokkal többet is lehetek velük. Hálás vagyok a kormánynak, hogy ezt kitalálta
— fejtette ki a véleményét Erika, akinek már két lány és két fiú unokája is van.
Első körben 2020-ban a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák mentesültek a személyi jövedelemadó fizetése alól, amit a kormány idén márciusban úgy döntött, hogy kiterjeszt a háromgyerekes anyákra is, életkortól teljesen függetlenül. Ez azonban még mindig nem a végállomás.
A tervek szerint 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is mentesülnek a személyi jövedelemadó alól, majd 2029-ig fokozatosan minden kétgyermekes anya számára kiterjesztik ezt a kedvezményt.
Ennek eredményeként 2026-ban már mintegy félmillió, 2029-re pedig körülbelül egymillió édesanya nem fizet majd szja-t Magyarországon.
Hogy pontosan miként tudod benyújtani az adómentességhez szükséges nyilatkozatot, azt a NAV oldalán keresztül megteheted.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.